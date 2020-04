La Bâtie retrouve enfin son panorama

C’est beau et instructif, un chantier à l’arrêt. Particulièrement lorsqu’il pousse au milieu de la forêt. On prend la mesure d’une métamorphose en cours; on rêve aux étapes à venir, sans pouvoir en détailler le contenu. Aménagiste en herbe si l’on veut, les deux pieds amateurs dans une maquette grandeur nature.

Le Bois de la Bâtie permet actuellement de partager, à bonne distance, cette expérience sensible. Décor besogneux mais figé. Machines endormies, palissades inégalement dissuasives. Des sentiers de contrebande sont apparus ici et là.

Entrées interdites

Cette butte boisée appartient d’abord aux marcheurs respectueux de la nature. Ils y sont chez eux, malgré les «Entrée interdite» et «Interdiction de modifier les dispositifs de sécurité sans autorisation». On ne modifie rien, on contourne les obstacles provisoires pour se livrer – en passant, sans ne rien toucher – à du braconnage visuel, histoire de compléter les jolies images officielles que l’on découvre en contrebas, à l’angle de la route des Péniches, sur les grands panneaux d’avertissement qui ne racontent rien.

Un chantier à l'arrêt, celui du Bois de la Bâtie, mais très visité, par des promeneurs qui se réjouissent déjà du vernissage à la date pour l'heure inconnue. (Laurent Guiraud)

À commencer par ces cheminements magnifiques qui serpentent à travers le Bois, formant une boucle généreuse dans ses dimensions, la largeur voulue semblant adopter par avance les nouveaux comportements d’esquive et d’évitement auxquels nous contraint la crise sanitaire.

Les cheminements en calcaire concassé ont été entièrement refaits. Ils serpentent à travers le Bois de manière douce et fluide. (Laurent Guiraud)

Bref, on se croise à l’aise, en épousant la fluidité du revêtement en calcaire concassé, en saluant la douceur élégante des bordures conçues pour accueillir les mobilités réduites. Du plain-pied pour tous dans un cordon boisé au barriérage discret. Promenade en forêt, sans quitter la ville du regard. À trois reprises au moins, elle se rappelle à notre vision. Cette expérience-là, dans sa répétition, est pour le coup inédite et assez extraordinaire.

Les braconniers du moment se passent le mot: «Allez apprécier ces puits de lumière, ces ouvertures dégagées sur notre paysage urbain et l’horizon qui l’entoure. Du Bois, désormais, on voit le Jura, les Alpes et le Salève.» Peintres du dimanche, à vos chevalets. Ce fameux panorama genevois d’où l’on allait peindre sa cité est sur le point de reprendre du service pictural à toutes les saisons.

Hier encore, il fallait attendre la chute des feuilles et le retour de l’hiver pour dire bonjour à ses voisins de l’autre rive, aux balcons des immeubles de Saint-Jean. Une coupe claire dans la végétation, un élagage en règle, notamment de sa strate basse et épaisse, qui empêchait la vue, condamnant les tailles moyennes à ne rien voir, à devoir se mettre sur la pointe des pieds, exactement comme elles le font sur le pont ferroviaire de la Jonction.

En trois endroits, à l'aplomb de la colline boisée, on a procédé à des coupes claires pour dégager la vue sur la ville. L'expérience du panorama, assis sur des bancs à gradins en construction. (Laurent Guiraud)

Mais il y aura mieux encore. Car ce triple point de vue restauré, sur un tronçon de 300 mètres au jugé, à l’aplomb des pentes raides qui descendent vers l’Arve et la rampe de Chancy, se verra complété d’un mobilier de circonstance. L’expérience du panorama contemporain a besoin d’une assise pour y reposer son âge, sa fatigue et ses amours.

Un banc public, quoi! Non pas un mais quinze, et à étages, s’il vous plaît, «afin de pouvoir soutenir en l’augmentant cette expérience du point de vue au lointain», précise l’architecte Julien Descombes.

C’est lui qui a eu l’idée de rapatrier à la Bâtie ce mobilier spécifique dont il ne reste que quelques rares exemplaires dans l’espace public. Les plus remarquables sont à la promenade des Crêts, au Petit-Saconnex. Le plus proche est à l’avenue De-Warens et surplombe le Rhône. Surplombait. Il a été déposé et n’est plus réapparu depuis une longue année.

Bancs panoramiques

Ces frères en gradins verront le jour avant son retour. Platelage en bois, empiétement en pierre, dans l’inspiration du modèle historique, dont l’unité Conservation du patrimoine architectural de la Ville estime l’apparition au dernier quart du XIXe siècle. Des bancs «élevés» ou «panoramiques» qui, de l’avis des spécialistes en mobilier urbain, ne semblent jamais avoir été vus dans les allées du Bois de la Bâtie.

Ce mobilier à venir, à l'assise rehaussée, permettra de soutenir la vision au lointain. (Laurent Guiraud)

Cette commande originale, qui attend la fin de la pandémie pour sortir des ateliers et rejoindre l’espace public, réjouit par avance ceux qui aiment voir se rejoindre dans un même geste nature esthétique et nature paysagère, tout en privilégiant le lien sensible avec «le grand paysage genevois». Cette réalisation à venir corrigera à sa façon des aménagements récents où l’on a sacrifié la vue au profit de la sécurité.

Date de vernissage? D’ici à la fin de l’été, espèrent ses concepteurs de l’Atelier Descombes Rampini. Ils notent que les bancs, les leurs en particulier, sont actuellement «bannis». Partout des rubalises de scènes de crime. On ne peut plus s’asseoir sur la plaine de Plainpalais sans être pris pour un assassin.