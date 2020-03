Braquage à Plainpalais: duo interpellé à Genève

Interpellés en avril 2019 à Lyon, trois individus sont soupçonnés par la justice française d’une violente attaque d’un bureau de change survenue il y a un an à Plainpalais. Elle décidera de leur sort. Selon nos renseignements, le Ministère public genevois tient deux autres suspects. Il s’agit d’un Suisse, moniteur de sport de profession (28 ans), et d’une Française, gérante d’un bar à champagne (34 ans).

Ce duo, qui devrait être jugé ce printemps par le Tribunal correctionnel genevois, devra répondre de sa participation, directe ou indirecte, à ce hold-up manqué le 11 mars 2019. Voici ce que lui reproche le Parquet cantonal dans un acte d’accusation que nous avons consulté.

Au volant d'une Porsche

Le jour des faits, vers 8h50, le moniteur de sport, au volant d’une Porsche, emmène le trio français à deux pas du bureau de change de la rue de Carouge. Il parque la voiture à la rue Vignier. Les trois Lyonnais pénètrent dans l’établissement, armés et le visage dissimulé, peu avant l’ouverture du commerce. Une fois à l’intérieur, deux des malfrats menacent et frappent le gérant pour le contraindre à passer dans une zone sécurisée réservée aux employés: «Ils le saisissent par la taille et le jettent au sol avant de le frapper», résume l’acte d’accusation.

Soudain, la victime pianote sur un boîtier d’accès sécurisé. Les voleurs pensent aussitôt qu’il s’agit d’une alarme et prennent la fuite. Sans même un radis en poche. Au sol, le gérant, blessé et traumatisé, ne retournera pas travailler avant une dizaine de jours. Son avocat, Me Robert Assaël, réagit vivement: «Je reste sans voix face à tant de violence gratuite. Pour arriver à leurs fins, les brigands n’avaient pas besoin d’être violents: ils étaient trois et le gérant seul, ils étaient armés, lui pas. Alors pourquoi?» Et d’ajouter: «Mon client n’est plus le même. Il va au travail la peur au ventre. Il ne sort plus, dort mal. Il a hâte que le procès, fixé au 29 mai, se tienne. Il pourra avancer sur le chemin de la reconstruction.»

Dans un bar à champagne

La police genevoise interpelle rapidement le suspect suisse. Ils découvrent que le prévenu a emprunté la Porsche à une gérante de bar à champagne deux jours avant les faits. Après le hold-up manqué, la détentrice du véhicule a conduit la voiture dans un salon de lavage des Pâquis «dans le but d’effacer toute trace d’infraction», précise l’acte d’accusation du procureur Endri Gega.

Le chauffeur, défendu par Me François Canonica, a été libéré provisoirement en décembre dernier après neuf mois de préventive. Il est poursuivi notamment pour tentative de brigandage en tant que coauteur.

La prévenue, représentée par Me Dimitri Tzortzis, a obtenu sa libération sous caution (15'000 fr.) après avoir passé près d’un mois derrière les barreaux. Accusée de complicité de tentative de brigandage, elle se voit également reprocher d’avoir employé une hôtesse au noir dans un bar à champagne de la place.

En France, les suspects n’ont pas encore été renvoyés en jugement. À partir des images de vidéosurveillance et de traces ADN laissées sur place, les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon ont réussi à identifier les trois suspects, vivant dans la banlieue lyonnaise.

Il s’agit de deux frères et d’une femme, tous âgés d’une trentaine d’années. L’analyse de leurs téléphones confirmerait leur présence sur les lieux des faits. La jeune femme, qui a ouvert la porte du bureau de change, sans être armée, n’a pas été placée en détention provisoire.

«Elle avait confiance»

Pour Me Tzortzis, sa cliente avait pour habitude de prêter son véhicule à son ami, «en qui elle avait toute confiance, et ce, depuis plusieurs mois. À aucun instant, elle n’a pu imaginer que son véhicule serait impliqué dans une telle affaire. Il faudrait être stupide pour prêter son véhicule, muni de plaques d’immatriculation à son nom, si l’on sait ou présume qu’il pourrait être utilisé pour commettre un crime ou un délit. Elle n’a rien à voir avec ce brigandage et conteste depuis le début de l’affaire son implication.» Contacté, Me François Canonica croit opportun, «comme toujours en pareilles circonstances», de réserver son «argumentaire au juge du siège».