Boom des logements d'utilité publique à Genève

Le chiffre record de 711 nouveaux logements d'utilité publique (LUP) construits est le principal indice du rapport d’activité 2018 sur la mise en œuvre de la loi pour la construction de logements d’utilité publique publié lundi. La progression du parc LUP sur 2019 devrait être similaire à 2018, avec une production d'environ 500 à 800 nouveaux logements supplémentaires, annonce le Département du Territoire dans un communiqué.

Sur les 22,3 millions de dépenses nettes durant l'année 2018, plus de 36% ont été alloués aux fondations immobilières de droit public, principales bénéficiaires du fonds. Les trois autres entités éligibles, soit les communes, l'État de Genève et la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif, se répartissent le solde de manière équivalente.

263 logements de sociétés coopératives sur des terrains publics

Fin 2018, le parc de logements d'utilité publique a atteint les 17 415 logements. Au total, ce parc a augmenté de 905 logements en 2018, dont 711 nouvelles constructions (contre 278 en moyenne entre 2008-2017), soit une augmentation de 44% par rapport à 2017. Cette croissance est par ailleurs représentative de la reprise générale de la construction à Genève, avec 2682 logements construits durant l'année 2018. «Fin 2018, le taux de LUP atteint 10,66 % du parc locatif (contre 10,23 % fin 2017). Pour l'améliorer, le département du territoire entend notamment réviser un article de la loi générale sur la zone de développement et maintenir une politique foncière active», précise dans un communiqué le Département du Territoire du Canton.

Parmi ces nouveaux logements construits, 263 logements l'ont été par des sociétés coopératives d'habitation sur des terrains appartenant à des collectivités publiques. Depuis 2016, les coopératives membres du Groupement des coopératives d'habitation genevoises sont soutenues par un plan d'action visant à mettre davantage de terrains à leur disposition par l'État et la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif. Plus de la moitié, 395 logements sont le fruit d'opérations publiques (fondations immobilières de droit public, fondations communales ou communes). Enfin, 53 logements sont réalisés par des opérateurs privés.

Depuis 2007, le programme a contribué globalement à l'intégration de 5507 logements, à l’acquisition de 142 686 m2 de terrain et de 2121 logements existants et à la construction de 3486 nouveaux. De plus, 6301 logements existants et répondants aux critères de la loi ont pu être comptabilisés dans le parc depuis 2011.