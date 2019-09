Bon vent, Monsieur Jaunin!

Pendant quarante ans, dans le hangar de sa menuiserie de Cartigny, Raymond Jaunin a construit de ses propres mains (avec un peu d’aide) un voilier de 16 tonnes en acajou et pin d’Oregon, qui mesure 17 m par 4,8 m. À la mi-juillet, l’heure de la finalisation du ketch arrive (montage de la quille, du gouvernail et du moteur). Il faut donc déplacer le bateau pour mener à bien ces travaux. Une opération délicate conduite d’une main de maître par l’entreprise Friderici (voir la «Tribune de Genève» du 15 juillet). Passant une retraite bien méritée à Majorque, il compte y déménager son voilier au début de l’année prochaine. Le rêve de Raymond Jaunin est donc en passe de se réaliser. Mais des rêves, il en a eu bien d’autres dans sa longue et tumultueuse vie. Retour sur un personnage haut en couleur.

L’œil toujours pétillant à près de 80 ans, Raymond Jaunin se souvient: «J’ai eu une vie un peu particulière. Tout a commencé ainsi: j’ai été abandonné à la maternité par ma mère et je suis né de père inconnu le 11 décembre 1940.» La suite n’est pas moins singulière. Il est adopté peu après par des parents qui deviendront responsables d’un orphelinat au Locle. L’asile des Billodes, une institution de charité fondée au XIXe siècle par Anne-Marie Calame, surnommée alors «la Pestalozzi du Locle». «À l’époque, je m’appelais Jean-Philippe Caillat, explique le charpentier. Dans cet orphelinat, j’ai fait des frasques pas possibles. Certes, j’étais le fils du directeur, mais j’avais les mêmes punitions que les autres, voire pires.» Le ton est donné, et les extravagances de l’homme ne vont plus cesser pendant longtemps. Raymond Jaunin reste dans l’orphelinat jusqu’en 1952, date à laquelle il part avec ses parents et sa sœur adoptive pour les Indes, à Pondichéry, dans l’ashram de Sri Aurobindo. «Nous y sommes allés en paquebot, par le canal de Suez. Le pied pour un enfant de 12 ans! Sur place, j’ai fait principalement trois choses: apprendre l’anglais, faire du sport et les 400 coups, au grand dam de ma mère, qui ne savait plus que faire de moi.» Deux ans plus tard, son père, qui entre-temps était rentré à Genève, exige le retour de toute la famille. «Nous sommes rentrés sur «La Marseillaise», un paquebot qui ramenait tous les officiers après la débâcle de Dien Bien Phu.» Depuis le port de Marseille, la petite famille prend le train pour la gare Cornavin. «Arrivés sur place, mon père nous attendait sur le quai. Ma mère m’a tiré l’oreille et lui a dit: «Voilà ton fils, je ne veux plus le voir.» La situation du futur menuisier ne s’améliore pas avec le divorce de ses parents, et il continue à faire bêtise sur bêtise. Son père adoptif devient alors son tuteur et il reprend son nom d’origine: André Raymond Jaunin, qui deviendra par la suite «Raymond Jaunin, parce que j’aimais bien ce prénom», explique-t-il.

Suivent des années d’études secondaires, de l’école des Cropettes à celle du Grütli qu’il décrit ainsi: «C’était l’école des voyous, il y avait des bagarres tous les jours, mais j’en ai gardé de bons souvenirs.» Sa situation personnelle empire au point que son «père», qui ne veut plus être son tuteur, décide de l’envoyer en maison de correction. «C’est vrai, j’étais absolument exécrable à l’époque. Mais à la colonie agricole de Serix, qui faisait office de maison de correction, on vous remettait sur le droit chemin. Nous avions l’obligation de travailler aux champs, de livrer le lait par tous les temps, et c’est là que j’ai appris le début de la menuiserie. Comme j’étais plutôt doué, on m’a trouvé une place d’apprentissage à Genève.» Ses frasques, comme il le dit, le mèneront chez différents maîtres apprentis. Il obtient finalement son diplôme le 9 avril 1956.

Après l’armée chez les grenadiers et un mariage, il débarque à Cartigny en 1966 dans l’annexe de la maison de ses beaux-parents, qu’il retape. Raymond Jaunin se met à son compte en 1970, année où il se coupe une partie de la main gauche avec une toupie, «par miracle sauvée par le docteur André Chamay, chirurgien de la main». Il fera par la suite un détour par l’enseignement au Cepia pendant quatorze ans et partira même faire de la coopération en Afrique dans les années 90. Mais son rêve de construire un bateau ne l’a jamais quitté. D’ailleurs, il commence la construction de son voilier en 1979. «Des bateaux, j’en ai toujours construit, même en Inde. Petit, j’allais faire flotter mes maquettes dans les bassins du monument Brunschwick, et ado, j’ai construit un kayak dans ma chambre! Quelle histoire! Il était trop grand pour l’en sortir, alors j’ai dû le couper en deux avant de le retaper.» Lui reste donc à boucler la boucle et à mettre à l’eau son bateau «Va de bon cœur», l’année prochaine… si tout va bien.