BNP Paribas quittera l'un de ses immeubles à Genève

BNP Paribas Suisse (SA), qui a annoncé la semaine dernière le plus grand plan de licenciement de la scène bancaire genevoise depuis plus de dix ans, tente de remettre le bail de l’un des deux immeubles qu’elle occupe au bout du lac. Deux régies immobilières proposent à la location les 7000 m² qu’elle occupe boulevard de la Tour, à deux pas de l’Hôpital cantonal. Ce grand bloc de verre et de béton, reconnaissable à sa couleur brune et beige, regroupe sur cinq étages des «plateaux» de travail de 1000 m² chacun, un parking en sous-sol et est accompagné d’une cafétéria située un peu plus loin. Les bureaux peuvent être libérés dès l’été prochain.

Prévu «depuis janvier»

«Cet immeuble est sur le marché depuis janvier 2019, sans lien avec l’annonce du plan social», rétorque une porte-parole de la banque. Cette implantation constitue la face la moins visible du groupe bancaire français, dont le siège local domine le Rhône, en plein quartier des banques. Ce dernier est actuellement en travaux, «afin d’accueillir les collaborateurs dans de nouveaux espaces en flex office», c’est-à-dire sans bureaux attitrés.

«Cela ne signifie pas forcément que tous les postes touchés sont situés dans l’immeuble quitté, ce déménagement reflète la réduction graduelle des effectifs ces dernières années», estime de son côté une source au fait de la situation.

AG du personnel ce jeudi

Jeudi soir, BNP Paribas, qui emploie 1400 collaborateurs en Suisse, essentiellement à Genève, a annoncé vouloir couper jusqu’à 250 postes sur deux ans, soit près d’un sur cinq. Le personnel doit se réunir en assemblée ce jeudi après-midi, à l’extérieur de la banque, pour s’organiser face à ce licenciement collectif.

La réunion doit permettre de mandater l’Association suisse des employés de banque (ASEB) pour négocier le plan social avec la direction et de désigner des représentants du personnel pour accompagner celle-ci. «L’absence de mobilisation constatée jusqu’à l’annonce de ces réductions massives d’emplois n’est pas inhabituelle dans des banques de ce type, où la culture met l’accent sur la performance individuelle et la concurrence entre les équipes. Leur ampleur pourrait cependant changer la donne», observait hier un représentant de l’ASEB.