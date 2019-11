Blanchi pour vol, un agent est quand même condamné

Un policier qui avait été mis en cause en janvier 2018 après le vol d’une montre à 6500 francs au Salon de la haute horlogerie (SIHH) 2018 a reçu une bonne nouvelle le mois dernier. Le procureur général Olivier Jornot l’a mis hors de cause pour ce vol survenu lors de cette grand-messe dédiée aux acteurs du monde horloger. Mais la bonne nouvelle a été suivie d’une décision moins réjouissante.

Le procureur général sanctionne en effet l’agent pour abus d’autorité: le policier est entré «à l’œil» au salon horloger qui se tenait à Palexpo, en montrant sa plaque de police lors d’une journée qui n’était pas ouverte au grand public: «Il a usé illicitement de ses pouvoirs lui permettant de revendiquer l’accès à un lieu privé en prétextant les besoins d’une enquête […] pour satisfaire un souhait personnel», relève l’ordonnance pénale.

Fusil dissimulé

Le policier est également reconnu coupable de violation de la loi sur les armes car un fusil à air comprimé a été retrouvé dans son casier professionnel: «Il n’a pas pris l’initiative de signaler sa présence à quiconque», à savoir à sa hiérarchie, écrit le Ministère public.

«Des faits mineurs»

«Il s’agit de faits mineurs, rétorque Me Robert Assaël, avocat de l’agent. Cette condamnation vise à combler le vide du dossier. Aucune enquête n’a été faite sur l’arme. Mon client est entré au SIHH en totale transparence, sans donner un quelconque prétexte. Il s’est opposé à cette ordonnance et plaidera l’acquittement au tribunal.»

Quant au fameux vol, il est survenu le 16 janvier en fin d’après-midi, dans une salle d’exposition de la marque Hermès. Entendu durant la procédure, un employé a constaté qu’une montre manquait avant de voir le prévenu entrer dans la salle. Il ne l’a pas remarqué avant le forfait. Pas plus qu’il ne l’a vu manipuler la montre.

L’agent soutient être resté environ trente secondes dans la salle où se trouvaient trois présentoirs à montres (dont celle qui a été volée). Il répète ne pas les avoir touchés et a demandé que soient relevées les empreintes sur les présentoirs, afin d’être blanchi. Il avait requis aussi que soient entendues les quelque cinquante personnes présentes dans cette salle au moment du vol.

L’employé interrogé a dit que le voleur pouvait être l’une de ces personnes. «Il n’est pas établi qu’il était présent au moment où la montre a disparu, écrit le procureur général. De plus, la montre n’a pas été retrouvée dans les effets professionnels et personnels du prévenu.»

En revanche, le Ministère public s’étonne que le fonctionnaire ait quitté rapidement les lieux sans proposer son aide pour retrouver la montre ou pour communiquer l’événement à ses collègues sur le site. «C’est absurde, note Me Assaël. Pourquoi aurait-il proposé de l’aide, alors qu’il ne savait pas qu’une montre avait été volée ?»

Selon le Parquet, «il a glissé le sac Hermès reçu en cadeau dans un sac, à l’instar des voleurs qui cherchent à dissimuler leur butin. […] Il aurait dû se rendre compte que son attitude risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale.» Pour Me Assaël, ce n’est pas sérieux: «Il a reçu au cours de sa visite deux sacs; il était logique qu’il mette le plus petit dans le plus grand. De plus, il l’a fait devant la caméra de surveillance.» Quoi qu’il en soit, le Parquet met les frais de procédures à sa charge et lui refuse toute indemnité.

Tort moral

Sur ce volet, le policier a recouru ce mois pour contester cette prise en charge. Dans cette procédure, il demande quelque 77 000 fr. à l’État, notamment pour le tort moral «incommensurable» subi après la médiatisation de l’affaire (50 000 fr.), pour la détention provisoire effectuée (2000 fr.) et les frais de défense.

Aux yeux de la défense, la poursuite et la détention de l’agent pour le vol relève «d’une profonde injustice, d’une mauvaise analyse de la situation, voire d’une précipitation inacceptable. Mon client est un excellent policier qui connaît et aime son métier. Il devrait être réintégré au plus vite».