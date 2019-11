Un tas de vêtements amoncelé devant une enseigne internationale de la place du Molard. «Black Friday tue, la Fast Fashion exploite», peut-on lire sur une pancarte en carton dominant ces habits trempés. Il est environ 15 heures en ce vendredi maussade et cette action coup de poing illustre bien la mobilisation du jour contre les hyper soldes.

Une quarantaine de collectifs et d'associations proposent le «Block Friday» pour lutter contre ces «monstres bonnes affaires» nées aux États-Unis. Cet ensemble d'acteurs sociaux - parmi lesquels des syndicats, solidaritéS, le Parti du travail, la Marche mondiale des femmes ou encore Grève du climat Genève - dénoncent les oppressions que véhicule, selon eux, le Black Friday. Sans faire partie d'un de ces mouvements, un groupe d'amis apprécie le spectacle du tas d'habits qui fait «tâche» face à la kyrielle d'emballages cadeaux colorés, qui symb0lisent bien ce Black Friday. Parmi eux, Eliot approuve le mouvement de contestation: «Cette surconsommation à outrance est obscène.»

Dans la matinée, un troc de fripes avait animé des cycles d’orientation et collèges genevois. Pique-nique et manifestation démarrant au Jardin anglais également au programme. «Nous nous réjouissons de participer au cortège organisé par la Grève du climat contre le Black Friday, l'exemple même de la manipulation de la société ultra capitaliste dans laquelle nous vivons», déclarent Lula, Ella, Zoia et Maxime, des amis d'Eliot.

Dans les rues Basses, trois jeunes encouragent, eux, les nombreux consommateurs à se servir gratuitement dans leur caddie empli de vêtements récupérés. Des passants parfois interloqués. Ce n'est pas le cas de Pierre-André, 65 ans, qui trouve cette opération sympa et opportune: «Une belle façon de contrecarrer la logique du Black Friday.»

Étudiant en biologie, Julien, 21 ans, ne comprend pas que «la police contrôle sèchement les jeunes qui ont déversé des habits au Molard alors que le Black Friday est meurtrier. La Fast Fashion exploite des gens pour que la société puisse consommer à outrance sans se soucier de leurs conditions de travail. Nous devons changer le monde. Décroissance, anticapitalisme et autogestion au programme!»

Tous ces protestataires dénoncent le consumérisme qui abîme la planète. Dans un communiqué, ils font du Black Friday, «un des pires aspects d’un système que nous dénonçons. Il est injuste, opprime et détruit au profit des plus privilégiés, impose une surconsommation de biens dont la production, le transport, l’emballage et le marketing ont un coût insoutenable pour l'environnement.»

Selon eux, il «précarise les travailleurs au sud comme au nord et impacte les femmes et les migrants de manière disproportionnée. Il accapare les terres, les ressources, les vies et le temps. Il pousse la course à la consommation bon marché dans des conditions qui fragilisent un peu plus la dignité des personnes et limite les choix des foyers en terme d'éducation, d'accès à la culture, d'alimentation, de santé ou de consommation responsable.»

«Le Black Friday n’est qu’une journée, une goutte d’eau pourtant emblématique de ce modèle contre lequel nous nous organisons, face auquel nous construisons des alternatives solidaires basées sur les droits humains, la justice climatique et la justice sociale», écrivent les initiateurs de cette journée. Pour eux, ce 29 novembre doit «marquer un tournant dans l’organisation horizontale de nos mouvements que nous voulons forts, unis, intersectionnels et solidaires. Nous encourageons et soutiendrons toutes les actions de lutte, dans le respect de nos différences de perspectives, de stratégies et de moyens contre les oppressions véhiculées par le Black Friday et en faveur d'un système juste et durable.»