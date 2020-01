Le bilan carbone des Vergers cinq fois meilleur que celui d'une villa

Hodgers: «Densifier est pertinent»

Antonio Hodgers, quelle leçon tirez-vous de cette étude?

Elle clarifie les enjeux entre écologie et aménagement du territoire. On n’ira vers une société neutre en carbone que si l’on construit la ville en ville et si on adopte un mode de vie urbain. On savait que l’habitat dispersé est moins écologique en matière d’utilisation du sol. L’étude montre que son impact en carbone est cinq fois plus élevé que les nouveaux quartiers. D’où la pertinence climatique de densifier de manière qualitative.



En quoi la densité vous parait-elle vertueuse?

Prenez les immeubles à Onex. Ils ne sont pas très bien isolés, mais ils sont chauffés par les déchets des Cheneviers. Leur impact est donc excellent grâce au chauffage à distance. Or, ces réseaux, parce qu’ils sont chers, ne peuvent être mis en place que dans les zones densifiées. Le raisonnement est pareil pour la mobilité. Il est disproportionné de desservir la zone villas en bus, raison pour laquelle leurs habitants utilisent surtout la voiture. Le bâti et la mobilité représentent 60% de notre impact climatique. La densité permet des économies d’échelle et des gains énergétiques majeurs.



Mais l’impact de la mobilité est mineur par rapport au chauffage.

L’étude n’a pris en compte que la mobilité professionnelle. Si elle intégrait les trajets liés aux loisirs, l’impact de l’habitat dispersé serait encore pire. L’étude montre que même des villas bien isolées en France voisine ont un bilan très lourd en raison de leur éloignement.



Les vieux immeubles sont à la traîne. Que faire?

Leur bilan est médiocre quand ils sont chauffés au mazout. La rénovation du parc bâti est déterminante si on veut une ville plus durable. Nous allons d’ailleurs renforcer les dispositions pour inciter les propriétaires à rénover leurs biens. Et les chaudières à mazout ne seront en règle générale plus autorisées après les rénovations lourdes. Nous allons aussi présenter un plan directeur des réseaux de chaleur. Enfin, la construction des grands immeubles est moins gourmande en matériaux. Les bétonneurs ne sont pas ceux que l’on croit, les villas nécessitent de couler presque deux fois plus de béton que les immeubles.



C.B.