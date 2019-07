Bière, forêts et cultures autour de Jussy

Il fait soif sur la route. Rapport à la poussière, la chaleur, l’effort. Cette loi naturelle, contre laquelle il convient de se prémunir, tout cycliste l’a expérimentée. Heureusement, les points d’eau et les débits de boissons sont nombreux dans la campagne genevoise. Avec un peu de soin, on peut par exemple arriver les mardis, mercredis et jeudis entre 17 h et 19 h à la Brasserie des Murailles, à Corsinge, pour la visiter et vider force canettes en trinquant à la santé des patrons, Nathalie Droz et Philippe Margand. Bien sûr, auparavant ou après, un vaste périple vous attend…

Étape 1: Choulex-Jussy-Lullier

On peut commencer la balade par le Café des Amis. Un lieu historique, refait «de manière affligeante» selon les défenseurs du patrimoine (voir le journal «Alerte», automne 2009), mais qui conserve une terrasse sympathique. Et une cuisine! Ce jour-là, il y avait filets de sandre sauce écrevisses, risotto, légumes, à midi. On a failli rester. Mais le devoir avant tout! On remonte le village, puis, à la Vy-Creuse, on tourne à droite pour rejoindre la Seymaz, puis à gauche vers Corsinge. Drôle de rivière, la Seymaz, parfois noire et presque inquiétante, comme devant Champ-Dollon, elle gazouille vers Belle-Idée. Mais dans la plaine de Sionnet, elle se promène lentement. Sa canalisation dans les années 20 avait outré les défenseurs de la nature. Mais ils ne pesaient pas lourd face aux travaux de «mise en valeur». Aujourd’hui, la décanalisation est passée par là et la nature est à l’honneur. Et quelle nature! Roseaux, oiseaux qui passent et repassent. Un petit parfum de Camargue flotte dans l’air. «Cette renaturation au début des années 2000 a permis de poser les bases d’un rapport de confiance retrouvé entre les agriculteurs et l’État», souligne le responsable des travaux, Alexandre Wisard.

À Corsinge, on pivote vers Jussy par la route du Château-du-Crest, qui passe devant le château d’Agrippa d’Aubigné. Puis on peut s’arrêter dans le village, par exemple à l’Auberge de la Couronne, ressuscitée il y a un an par ses nouveaux responsables (tous les vendredis, apéro musical entre 18 h 30 et 20 h) ou juste à côté, à la boulangerie, pour prendre un pique-nique, avant de repartir vers Lullier.

Étape 2: Lullier-Presinge-La Renfile

On casse la croûte à l’École d’horticulture? Bien sûr, il est interdit de cueillir les fruits et légumes cultivés autour de l’école. Compensation: chaque arbre, chaque plantation, sur les 45 hectares du domaine, est identifié. On mange et on s’instruit. Sur la terrasse de la cafétéria (hélas fermée l’été), des orangers et des citronniers en pot vous transportent dans les «Chroniques italiennes» et «La chartreuse de Parme» de Stendhal. Marc Miéville, doyen de l’école, explique que la diversité des plantes rivalise avec celle du Jardin botanique. Hors vacances, on peut s’approvisionner au marché sur le domaine en produits certifiés «agriculture raisonnée». Ce jour-là, les fraises ont un goût sucré de violette, comme les fraises de montagne… Et Paolo Mafioli, le responsable, vante les mérites du jus de pomme du domaine, produit à l’automne. On se balade peinard le long des rhododendrons, des fleurs et des variétés anciennes de fruitiers. Avant de partir, le doyen encourage les bons élèves à tenter l’aventure de Lullier, qui offre un travail intéressant avec de bons débouchés.

On repart? D’accord. Si on a raté le repas, on peut s’arrêter à Presinge aux Vieux-Chênes, ou à l’Auberge communale. Il faut d’ailleurs passer devant cette dernière pour prendre le chemin des Cordonnières sans suivre le parcours cycliste, qui monte la route de la Louvière. On passe du coup devant le cimetière, puis c’est le chemin des Blessionniers et ceux sans noms de la forêt en direction du chemin des Jonchets. Après un bref coude à droite, puis un autre à gauche, on longe la frontière en direction de La Renfile. Là, un arrêt peut s’imposer à l’Auberge de la Ferme et ses incroyables cordons-bleus…

Étape 3: La Renfile-Gy-Choulex

À La Renfile, on ne peut pas manquer, sur la route de Juvigny, l’ancienne douane avec son apparence si fédérale. En la longeant, on prend le chemin en terre, direction Moniaz. On serpente dans le grésillement des insectes, on sent l’herbe coupée, l’arôme des foins. Juste à droite, côté France, les Voirons s’abaissent et la grande table verte qui dominait le paysage devient plus abordable. Depuis Moniaz, on revient par la route vers Jussy. À peu près entre les deux villages, un chemin part en direction de Gy: c’est celui des Tattes-Barres. Puis on suit l’allée du Chamblet, des parcours sablonneux où il faut être prudent. Arrivé sur la route de Bellebouche, Gy vous tend les bras avec son auberge au croisement avec le chemin des Vignes-du-Seigneur. À noter sur la place, une nouvelle buvette: le Jour Gy, ouvert au début de l’année. Si on y tient, on peut enfin revenir paresseusement vers Corsinge, puis Choulex. Et c’est ainsi que la vie est belle!