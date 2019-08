Bientôt une biennale de la paix à Genève?

Une biennale de la paix sur deux mois, «qui comprendrait au moins huit grands événements de musique, de loisir ou de sport, toujours en lien avec la paix, dont Genève est la capitale». Voici le rêve de l’ex-porte-parole de Genève Tourisme, Bernard Cazaban, formulé à l’occasion du Dîner de la Paix à l’hôtel Beau-Rivage. «J’imagine aussi des événements participatifs à l’instar de la Fête des voisins», souligne le Genevois, qui cherche encore des fonds pour son projet. À la conférence de presse précédant le dîner d’honneur de mardi 20 août, des invités de marque donnent chacun leur pièce du puzzle géant de l’harmonie mondiale.

Tout d’abord Anne Zeidan, directrice des opérations de 2nd chance, une ONG qui s’emploie à former des médecins en chirurgie reconstructive ainsi que des anesthésistes en Afrique. «On meurt plus en Afrique des suites d’une anesthésie générale que des suites de l’opération que l’on a subie. Il faut que ça change.»

Martin Beniston, ex-directeur du département de recherche sur le climat à l’UNIGE, explique en quoi les changements climatiques ont un effet sur la paix sociale et le commerce mondial: «Si le niveau de la mer monte, le négoce de matières premières se verra empêché de fonctionner. Par exemple si les pays d’où proviennent ces matières voient leurs ports inondés et impraticables», illustre le spécialiste.

Adiba Qasim, réfugiée yézidie en Suisse et jeune leader de l’ONG Geneva Centre for Security Policy, témoigne de sa fuite face aux djihadistes qui ont rasé son village en Irak. «C’est étrange pour moi d’être invitée à un dîner de la paix, car ça ne fait que depuis un an que je sais ce que c’est. Toute ma vie, j’ai vécu dans une zone de conflits.» Après un an à Fribourg où elle a appris le français, elle habite aujourd’hui à Carouge et est inscrite à l’Université de Genève, où elle étudiera les relations internationales, section droit.

Suite à son témoignage, on se demande comment Elisabeth Decrey Warner, fondatrice du Geneva Call, une ONG qui négocie exclusivement avec les groupes armés non étatiques, rebondira. «Notre rôle est de pousser ces groupes à respecter des valeurs fondamentales. Par exemple, ne pas occuper des hôpitaux ou des écoles, pour éviter que ces structures soient prises pour cible par leurs ennemis, laissant la population démunie. Ou ne pas attaquer les civils, notamment les femmes et les enfants. C’est cela, l’appel de Genève.»