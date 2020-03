Bernex soutient sa Mairie et renforce la gauche

Côté Exécutif, les Bernésiens font confiance à leur Mairie actuelle. Les trois conseillers administratifs sortants distancient de plusieurs centaines de voix les deux autres nouveaux candidats, et obtiennent chacun la majorité absolue. Ils sont ainsi déjà réélus, sans devoir attendre le second tour. La socialiste Guylaine Antille arrive en tête avec 1805 voix, suivie de près par le PLR Gilbert Vonlanthen à 1771 voix. En troisième position, l’actuel maire de Bernex, le PDC Cyril Huguenin, qui compte 1630 voix. Viennent ensuite, bien plus loin, le jeune candidat PLR Karl-Anton Baumann avec 953 voix, puis Lionel-Pierre Rossini avec 600 voix.

À chaud, Guylaine Antille se dit «super émue et reconnaissante» en vue de son résultat, qu’elle interprète comme une «marque de confiance» par rapport au ticket sortant. «On avait un bon bilan, et le fait d’avoir travaillé ensemble a vraiment été payant», estime la conseillère administrative. Même discours du côté de Cyril Huguenin, qui voit dans ces résultats le bon alliage du Conseil administratif et estime qu’outre le coronavirus, le «dimanche est réjouissant». Heureux de sa réélection, Gilbert Vonlanthen salue le «bon premier score» de son colistier PLR. «En politique, il faut savoir revenir et persévérer», ajoute-t-il.

Côté municipal, le groupe socialiste-vert gagne deux sièges (10), tandis que le PLR en perd un (8), alors que le PDC, qui vote à gauche depuis la dernière législature, conserve ses 5 sièges. En revanche, l’UDC fait son retour avec 2 sièges, ajoutant ainsi un siège à celui qu’elle avait initialement.