La bataille contre le projet Clé-de-Rive commence

La résistance contre le projet Clé-de-Rive s’organise, et ses acteurs sont nombreux. Les partis de gauche du Conseil municipal (Verts, socialistes, parti du travail, SolidaritéS), accompagnés de plusieurs associations, viennent de lancer un référendum contre l’aménagement d’une zone piétonne dans l’hypercentre, doublée d’un parking de 500 places.

Il y avait effectivement foule, vendredi matin, à la présentation du comité référendaire. Les conseillers municipaux de la Ville de Genève n’étaient pas venus seuls: à leurs côtés, des représentants de Pro-Vélo, de l’Association transport et environnement, d’Actif-Trafic ou encore du groupement des entrepreneurs progressistes. Mais aussi des associations d’habitants, des Eaux-Vives comme des Pâquis.

Le comité a présenté ses arguments contre le projet, voté par la droite élargie il y a dix jours au Conseil municipal. Dès le résultat de l’assemblée, l’Alternative avait brandi la menace du référendum: elle ne veut pas d’un vaste parking au centre-ville, qu’elle qualifie «d’aspirateur à voitures». «Ce parking sera une invitation permanente à venir en ville avec sa voiture, redoute le socialiste Ulrich Jotterand. C’est une erreur qui va avoir des conséquences sur plusieurs décennies.»

La qualité même du projet déçoit: «Il ne s’agira que d’une zone à priorité piétonne, et non d’une vraie zone piétonne, car celle-ci sera coupée par plusieurs routes, regrette Ariane Arlotti, du Parti du travail. C’est un concept au rabais.» Quid des bénéfices que pourrait faire la Ville au travers du parking payant? «Elle n’aura rien à dire sur les prix, affirme Brigitte Studer, de SolidaritéS. Elle sera déficitaire pendant plusieurs années.» On pointe du doigt la baisse de fréquentation des parkings existant, l’abattage d’arbres ou encore l’absence de prise en compte de la Loi sur la mobilité cohérente et équilibrée, qui permettrait de compenser moins de places supprimées. «À l’heure où la Ville a voté l’urgence climatique, il faut un vrai changement d’habitudes», note la Verte Delphine Wuest.

Les associations d’habitants ne veulent pas non plus de cet aménagement. Aux Eaux-Vives, c’est notamment la suppression de places de stationnement qui pose problème. «Mais au-delà de cela, le trafic va continuer à augmenter dans notre quartier, sans qu’on ait droit à une véritable place piétonne», regrette Isabelle Brunier, présidente de l’association Bien Vivre aux Eaux-Vives. Aux Pâquis, c’est aussi le trafic qui inquiète.

Et l’accessibilité aux boutiques de l’hypercentre? Pour le Groupement des entrepreneurs et indépendants progressistes, membre du comité, la vision du commerce dépeinte dans ce projet est dépassée. «Celui-ci ne répond plus aux enjeux du commerce 4.0, estime Roger Deneys, son président. L’avenir n’est plus au transport de marchandises dans sa voiture individuelle. Il n’y a qu’à voir la baisse de l’attractivité des centres commerciaux disposant d’un parking gratuit.» Pro-Vélo, par la voix du Vert Alfonso Gomez, insiste sur les mesures compensatoires qu’il faudra mettre en place pour les deux-roues.

Il faudra au comité 3200 signatures pour valider son référendum, qu’il pourra récolter jusqu’au 13 janvier. Une initiative pour les zones piétonnes, mais cette fois-ci sans parking, sera prochainement lancée.