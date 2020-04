Une barrière pour protéger nos écrevisses indigènes des américaines

Face à un danger ou à une maladie, le confinement volontaire ne peut être demandé à toutes les espèces. En tout cas pas aux écrevisses. Ces crustacés locaux sont pourtant menacés. Pour les protéger, le Service de la biodiversité du canton a décidé d’installer des petites barrières dans plusieurs cours d’eau genevois. Le premier obstacle sera aménagé cet été dans un affluent de l’Allondon.

Le monde genevois des écrevisses se divise en trois catégories. Il y a les indigènes, appelées écrevisses à pattes blanches, et deux espèces importées originaires de l’autre côté de l’Atlantique: les Américaines et les Signal. L’introduction de ces deux dernières dans le lac et les cours d’eau de la région il y a une cinquantaine d’années a peu à peu contribué à la disparition des crustacés locaux. La raison? Un mauvais champignon. S’il épargne les écrevisses des États-Unis, il est en revanche fatal pour les indigènes. Porteuses saines, les deux espèces américaines s’avèrent ainsi des vecteurs sournois de la maladie.

Pour éviter que le parasite ne décime les pattes blanches, le Service de la biodiversité veut éviter le mélange des espèces. Alors que des écrevisses Signal commencent à remonter l’Allondon, la future barrière stoppera leur progression. «On aménage des obstacles pour éviter que les indigènes ne se fassent envahir, puis exterminer», résume Gottlieb Dändliker, inspecteur de la faune.

Le dispositif est assez complexe. Il doit permettre aux poissons de remonter le cours d’eau, tout en empêchant les crustacés de franchir l’obstacle en passant par la terre. Il prend la forme d’un seuil en métal avec une encoche. La barrière sera pratiquement invisible depuis la berge.

Au total, seules cinq populations de pattes blanches sont recensées dans le canton. Chacune comprend quelques centaines de spécimens. «En cas de contamination, un groupe peut s’éteindre en quelques semaines», détaille l’inspecteur de la faune. Depuis une vingtaine d’années, le Canton accorde une attention particulière à cette espèce protégée. Avec des résultats à la clé. «Certaines populations ont doublé, voire triplé de taille», se réjouit Gottlieb Dändliker.