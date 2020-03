Les banquiers genevois ne voyagent plus

Par principe de précaution, de nombreuses entreprises ont décidé d’annuler leurs déplacements professionnels. C’est le cas des banquiers, qui voyagent très fréquemment. Le risque peut aussi exister en cas de déplacement pour raisons privées. «Nous confirmons que l’un de nos employés, basé à Genève a été diagnostiqué positif au coronavirus suite à un récent voyage personnel en Italie. Cette personne est actuellement en quarantaine à la maison et suivi de près par des médecins et les autorités locales sanitaires», indique Ranjit Moses, porte-parole de la Banque Syz, qui emploie environ 330 collaborateurs à Genève. Aucun déplacement professionnel dans les zones à risque n'est autorisé et les employés doivent aviser leur hiérarchie en cas de déplacement privé. «Si le conseil médical nous incite à prendres des mesures plus drastiques, nous avons anticipé et augmenté la capacité de travailler depuis la maison pour tous les départements», indique Ranjit Moses. En plus du nettoyage quotidien, les poignées de portes et les ascenseurs sont désinfectés deux fois par jour, ajoute ce porte-parole.

Les voyages soumis à des restrictions strictes

«Nous privilégions la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients. Dans ce cadre, tous les voyages d’affaires sont soumis à des restrictions», précise de son côté Jean-Raphaël Fontannaz, porte-parole d’UBS. Crédit Suisse annonce aussi de nouvelles directives en matière de déplacements et Pictet une «limitation des voyages d’affaires à ceux jugés absolument indispensables». Sauf «cas exceptionnels», les déplacements professionnels à l’étranger sont désormais interdits à la Banque Cantonale de Genève. Les restrictions de voyage sont «strictes», mais empreintes de «bon sens et de prudence», a résumé à l’agence AWP Patrick Odier, associé gérant senior de Lombard Odier.

Ces restrictions ne s’appliquent pas uniquement en direction des pays à risque. En revanche, les collaborateurs provenant des États les plus exposés sont soumis à des dispositions plus sévères. «Les collaborateurs revenant ou ayant transité par des pays à risque comme la Chine, la Corée du Sud, l’Iran ou l’Italie doivent rester 14 jours en autoquarantaine et travailler depuis chez eux, indique le porte-parole d’UBS. Le travail à distance est privilégié.»

Des événements annulés

Autre paquet de mesures qui essaiment au sein des banques, l’annulation d’événements externes notamment destinés à la clientèle, comme chez UBS, «les réunions internes avec un nombre important de participants». Les décisions sont similaires au Crédit Suisse ou chez Pictet.

À la BCGE, la responsable de la communication, Lydia Albrecht, précise que l’entreprise «est organisée en compartiments séparés depuis le 1er mars 2020 de manière préventive afin de garantir la continuité opérationnelle des activités critiques et le service clients». C’est aussi le cas à l’UBP: «Compte tenu de la menace de pandémie, les mesures prises consistent principalement à séparer les équipes, les membres du personnel étant répartis sur différents sites ou travaillant à domicile». Au Crédit Suisse, il a aussi été mis en place une séparation des équipes dans différents lieux de travail «pour éviter le risque d’infection entre groupes».

D’autres importants acteurs de la place comme les géants anglo-saxons J.P. Morgan ou HSBC ont pris des décisions similaires. Enfin, les prescriptions de nettoyage et d’hygiène sont renforcés dans la plupart des établissements sondés.

Beaucoup de ces mesures auront aussi un impact direct sur la marche de l’économie, de plus en plus secouée par les effets du coronavirus. Mercredi, Pictet a révisé ses prévisions de croissance mondiale de 2,8 à 2,5%. À elle seule, la Chine - deuxième économie du monde - pourrait perdre cette année 0,8 point de croissance (de 5,6% à 4,8%, selon la banque). En cas de nouvelle baisse des prévisions, la planète pourrait basculer dans la récession.