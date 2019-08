Baleine exposée, cigogne trucidée

On est au cœur de l’été et tout est calme en ce 12 août 1879. La politique tourne au ralenti et l’économie somnole. Pour preuve, ce commentaire sur la Bourse de Paris: «Rien de changé à l’attitude du marché. Quelques centimes de hausse sur la plupart des fonds, tel est le résultat de la journée. On sourit en voyant quelques maisons s’efforcer d’enlever le marché de telle ou telle valeur, en réalité c’est vouloir enflammer des pierres. Depuis le commencement du mois la Bourse est un corps sans âme.»

Un autre «corps sans âme» fait son apparition au Muséum: «Nous apprenons que notre musée d’histoire naturelle vient de faire l’acquisition très intéressante d’un squelette de baleine parfaitement complet, chose assez difficile à se procurer, par le fait des os que dans cet animal n’ont aucune connexion entre eux». Question syntaxe, visiblement, le chroniqueur rencontre lui aussi quelques difficultés de connexion…

En Argovie, un autre animal défraie la chronique. «La Tribune de Genève» rapporte qu’à Suhr, «un brutal a abattu d’un coup de feu une cigogne qui passait tranquillement dans la prairie». La faute est gravissime! Pourquoi? Parce que «la cigogne est l’emblème de la localité», et du coup «l’irritation est grande parmi les habitants».

Les troufions d’un bataillon d’infanterie bâlois ont aussi des raisons d’être irrités. La Julie se fait l’écho du «Zürcher Post», qui raconte que la troupe «qui a effectué le parcours Bâle-Liestal a laissé en route une centaine d’hommes qui, en raison de la grande chaleur, n’ont pu suivre jusqu’au bout». Et le journal de se demander «si on ne pourrait pas effectuer les marches de bon matin ou même de nuit».

Partir au bon moment n’est pas chose aisée. Partir tout court non plus. Du moins, pas n’importe où. Dans la rubrique Confédération suisse, on découvre que «des annonces ayant paru dans divers journaux suisses, de la part d’agences d’émigration, pour conseiller l’émigration dans la colonie de Qort-Breton (île de la Nouvelle-Bretagne, à l’est de la Nouvelle-Guinée ou Terre des Papous), un avis sera inséré dans la Feuille fédérale pour dissuader la population de se rendre dans cette contrée qui est insalubre».