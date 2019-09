Bains de foule et de piscine festive ont ravi des milliers de personnes

Mieux vaut ne pas être agoraphobe quand on vit à Genève. L’expérience de la foule, dense, compacte, festive, c’est désormais chaque week-end. La tempête de beau temps renforce il est vrai les énergies rassembleuses, mais cet espace public constamment pris d’assaut, des bords du lac jusqu’à Carouge, continue à étonner les amateurs de jauge populaire en plein air.

Ce dimanche, à la mi-journée, alors que le ciel semblait se montrer tout à coup moins collaborant, on marchait au pas dans les allées du Jardin anglais. Trop de monde pour se lancer dans une foulée de coureur à pied.

Burgerland sous les arbres

Métamorphose festive: la fontaine des Quatre saisons se retrouve pour la deuxième fois en moins de trois mois au centre d’un burgerland reconstitué. Les stands et Food Trucks sont pris d’assaut comme au début de l’été, les gens font la queue et mangent assis dans l’herbe, au rythme d’un pique-nique géant qui ne désemplit pas jusqu’à la nuit.

La promiscuité, les temps d’attente qui s’étirent ne découragent personne. Les mines restent détendues et joyeuses, au bar comme aux toilettes. C’est Paléo, sans sortir de sa ville, c’est le marché de Noël en short et jupes à pois.

À Carouge, sur la place de Sardaigne, c’est la Vogue et les tables de kermesse affichent complet. La manifestation est octogénaire mais elle n’a pas pris une ride. On danse au rythme de la musique, on échange à plusieurs sur l’actualité récente, l’œil rivé sur la toiture sinistrée du proche Musée de Carouge, qui s’est invité à la fête au moment des ultimes préparatifs, avant de rejoindre la rubrique des faits divers.

Le feu et l’eau

L’édifice a été bâché en urgence après l’incendie de vendredi matin. Les dégâts sont considérables à tous les étages; les habitants se persuadent que le prochain vernissage n’aura pas lieu avant longtemps: le feu et l’eau ont fait ici ménage commun et destructeur.

L’eau, encore elle, mais sans fumée cette fois, anime, non loin de là, le rendez-vous populaire le plus original du week-end. Le site aquatique de Marignac célèbre en effet, ce samedi jusqu’à minuit, son demi-siècle d’existence.

Les gens ont répondu en nombre pour célébrer sous le soleil leurs installations sportives. Riche programme. À chaque heure ou presque, une nouvelle animation investissant aussi bien la fosse à plongeon que la pataugeoire et ses petites glissades. Mais à 14 h sonnantes, c’est le plan d’eau olympique qui régale. Initiation au stand up paddle. Sans vagues, sans vent, avec le soutien du public présent. Tous les âges, toutes les corpulences se défient au rythme d’une verticalité qui se mérite, se perd parfois, buvant la tasse dans un grand éclat de rire.

Poisson volant

Le speaker du lieu enchaîne les annonces. Le 50 mètres chronométré vient d’accrocher des temps canons dans cette catégorie populaire où se cachent peut-être les champions de demain. Les démonstrations, elles, suscitent de nouvelles vocations, notamment dans le domaine exigeant de la natation artistique. La démonstration de flyboard captive. Elle assure la jonction avec la nuit en prenant de la hauteur, plus de deux fois le plongeoir de 10 mètres.

Le site devient féerique dans l’obscurité, rappelant aux plus anciens l’époque où ils faisaient le mur pour s’offrir un bain de minuit. Un spectacle au titre pyrotechnique clôt la soirée à l’avenue Eugène-Lance. Les nageurs filent à Carouge s’accorder un ultime bain de foule avant d’aller se coucher. À l’aube, forcément.