«Avec ce clitoris géant, je me suis senti pris en otage»

Lampions, saucisses et discours officiels. C’était le programme auquel s’attendait Jean en venant au parc La Grange assister au 1er août de la Ville de Genève. Mais cet habitant des Pâquis, la quarantaine, a un peu déchanté. «Je suis venu avec ma fille âgée de 8 ans. Ils annonçaient un «château gonflable». En fait, il s’agissait d’un clitoris géant, avec des panneaux explicatifs posés aux alentours.»

Choqué? «Pas du tout, assure ce quadra actif dans le graphisme. D’ailleurs, ma fille s’est bien amusée. Mais je ne vois pas le rapport avec la Fête nationale.»

Ce lecteur se dit ouvert à ces questions, qu’il trouve «légitimes». «J’ai d’ailleurs accompagné ma fille à la grève des femmes; elle y a vu des manifestantes aux seins nus, ce qui ne me pose aucun problème. Mais le contexte était clair. Au 1er août, en revanche, on avait affaire à une opération de communication qui ne disait pas son nom. Je me suis senti pris en otage. J’y ai rencontré un couple d’amis, des homos, qui trouvaient eux aussi qu’à trop en faire, cela n’allait pas servir la cause.»

En déplacement vendredi, Sandrine Salerno n’a pas souhaité répondre à ces critiques. On rappellera que la magistrate a placé son année de mairie sous le signe de l’égalité en proposant notamment de «déconstruire les stéréotypes de genre». Le 1er août avait d’ailleurs comme titre «Genevoises en Helvétie». Mais le programme ne mettait guère l’accent sur cette thématique, évoquant des «animations pour enfants» et des «activités familiales». Avec, à côté du «château gonflable», une «exposition du Cli-Cli Tour». Mais Jean n’a pas fait le rapprochement.