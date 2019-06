Aux Évaux, la présence de chiens sans laisse divise les usagers

La colère gronde aux Évaux suite à la modification au mois de mars des zones autorisant la présence des chiens en liberté. Une pétition munie de 1157 signatures vient d’être déposée auprès de la direction du parc afin de contester cette nouveauté.

«Cette réglementation limite drastiquement les espaces où les chiens peuvent se promener librement. C’est une punition collective faite à l’ensemble des détenteurs de chiens pour une minorité d’entre eux devant être sanctionnés», s’insurge le pétitionnaire et conseiller municipal de Confignon, Yvan Guillaume. Il ajoute: «Auparavant, les chiens pouvaient se balader sans laisse dans l’ensemble du parc, sauf dans les zones sportives. Nous voulons revenir à cette situation!»

Les signataires estiment que la zone autorisée toute l’année aux chiens sans laisse est désormais bien trop petite, «ce qui augmente fortement le risque de bagarres». Leur pétition remet également en cause la présence de cyclistes dans ces espaces et l’absence de délimitations claires. Enfin, il critique le fait que la zone en question soit trop éloignée des habitations.

Du côté de la Fondation, le directeur Philippe Gay précise que les chiens n’ont jamais été autorisés à se balader librement dans l’ensemble du parc. «Il existait déjà un règlement vieux de plus de vingt ans, mais il y avait peu de surveillance. Du coup, il n’était pas du tout respecté.» Suite à des plaintes d’usagers, la Fondation a décidé de redéfinir clairement les zones autorisées. «Il faut se rendre compte que la fréquentation des Évaux a doublé en vingt ans. Nous sommes passés de 100 000 à 200 000 usagers. Il fallait adapter notre règlement à cette situation et prendre en compte les doléances des personnes qui se plaignent d’avoir affaire à des chiens non maîtrisés.»

Afin de répondre aux critiques et de compenser la perte d’espace pour les chiens sans laisse due à la présence de l’association Genève Loisirs durant l’été, la direction du parc vient de modifier son récent règlement. Une nouvelle zone dévolue aux canidés en liberté a ainsi été ajoutée aux zones autorisées. Un geste qui ne contente pas entièrement les pétitionnaires. Afin de trouver un compromis, ces derniers rencontreront le Conseil de fondation des Évaux le 1er juillet.

(TDG)