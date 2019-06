Aux Bastions, 6200 écoliers se jouent d’un soleil de plomb

Plus d’un millier de litres d’eau, 300 litres de sirop, 6500 glaces, des centaines de casquettes et de tubes de crème solaire… La Ville de Genève a mis les bouchées doubles pour permettre aux écoliers de profiter de l’édition 2019 des Promotions en toute sécurité.

Si le déclenchement de l’alerte canicule a privé les élèves de défilé, il ne les aura pas empêchés d’investir les 28 manèges et 4 animations prévus par les organisateurs. «Cette année constitue une première dans l’histoire de la Fête des écoles, indique Esther Alder, en charge du département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève, puisque les élèves ont été scindés en deux groupes: les 1P et les 2P le matin, les 3P et 4P l’après-midi, afin de garantir une sécurité accrue et un meilleur accès aux manèges.»

Brumisateurs et sirop

Les 1P et 2P (six et sept ans) ont profité du parc et de sa fraîcheur dès 9 h. Ils s’y sont rendus en bus TPG réservés. Casquettes sur la tête et verres d’eau à la main, ils ont gaiement fait la queue pour profiter du trampoline, du petit train et des montagnes russes.

Des sapeurs-pompiers volontaires équipés de pulvérisateurs à eaux dorsaux ont aspergé enfants et enseignants. Un camion équipé d’un bras élévateur articulé, posté devant la Bibliothèque de Genève, a permis à 10 jeunes sapeurs-pompiers professionnels de l’école de formation du SIS de pulvériser de l’eau depuis la nacelle. «À la demande du Service des écoles, le SIS a investi des moyens supplémentaires, déclare le Capitaine Frédéric Jaques, chef d’état-major du SIS. Nous avons pris des mesures exceptionnelles pour garantir la sécurité des enfants et renforcer le dispositif de la Ville de Genève».

Certains établissements avaient déjà pris les devants avant les festivités: l’école des Eaux-Vives, sur conseil de l’infirmière scolaire, avait équipé les enseignants de brumisateurs. «J’adore que des gens nous arrosent, confie Marwa, 7 ans. J’aimerais que toute ma vie se passe ici!» Des jeux d’eau ont également été installés aux entrées du parc, où les arbres font défaut. Les plus frileux, qui n’apprécient pas d’être mouillés, ont profité des 4 stands à sirop alignés le long de l’allée centrale pour se rafraîchir.

Plongée sous-marine

Heureux paradoxe: malgré la chaleur accablante, l’eau est au cœur de la fête. Les écoliers ont choisi, pour leur journée, le thème de la plage et des océans. La mer et les merveilles qu’elle recèle ont envahi les Bastions: pirates et sirènes sur des échasses, requins et baleines gonflables, pieuvre géante et bateau corsaire ont arpenté les allées. Sur des tables aux couleurs des différentes écoles, les élèves ont déposé les couvre-chefs colorés avec lesquels ils auraient dû parader. Les impressionnantes tortues vertes en papier de l’école Geisendorf contrastent avec les pieuvres multicolores des Charmilles.

Pirate des Caraïbes

Le long de la promenade centrale, des acteurs costumés proposent des énigmes itinérantes: «Qui a volé le trésor des pirates? Est-ce la sirène qui chante pour endormir les marins?» Éloïse, 8 ans, trépigne: «C’est la sirène, je l’ai vu, attrape-la!»

Près de la rue Saint-Léger, un Photo Booth a été installé. Les écoliers grimés sont pris en photos devant un fond marin, imitant leur personnage favori. Pirate des Caraïbes a récolté tous les suffrages. Plus loin, Pierre Castellan, guitariste et chanteur du groupe Balafon, entraîne son public dans de charmantes aventures imaginaires en bord de mer. Très applaudi, il a assuré le spectacle sans faiblir.

La richesse des animations et la variété des carrousels proposés ont séduit: «C’était une bonne initiative d’annuler le cortège, nous confie une enseignante de l’école des Eaux-Vives. La séparation entre les petits et grand est aussi une bonne surprise. Le parc est moins encombré, c’est plus aéré, l’attente est moins longue aux attractions.»

Et les premiers intéressés? «C’est super, mais ça passe trop vite», déplore Maeva, 8 ans. Malgré la division des groupes d’écoliers, l’attente aux portes des carrousels est, pour eux, toujours trop longue. Heureusement, certains y trouvent leur compte: «Il y a plus de manège cette année, alors ça ne me dérange pas d’attendre!» clame Florian, 9 ans. Quant à l’annulation du cortège, peu l’ont déploré. Lucien, 8 ans, s’en est même réjoui: «Tant mieux, comme ça, je n’ai pas eu mal aux pieds!»

(TDG)