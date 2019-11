Les Automnales ont vraiment du chien ce week-end

Oui, plus de 6000 chiens inscrits. Pour être encore plus précis: 6111 bêtes réunies dans le même espace, vivant pendant trois jours complets au rythme soutenu des classes et des jugements. Une trentaine de rings réservés à la compétition sont disposé au sol à la manière de tatamis, mais en plus grand. Comme est particulièrement grande aussi la toilette sèche qui, en plein air, dans la cour jouxtant la halle 5, accueille les besoins des compétiteurs, toutes races confondues.

Combien de races différentes? Pas moins de 250, du chihuaha miniature au dogue allemand, pour le dire vite, en prenant à dessein deux tailles opposées. Mais c’est la diversité des morphologies, des attitudes et des comportements qui impressionne.

Suivre le travail des juges internationaux – ils viennent de 22 pays – est passionnant, même si on ne comprend pas tout, car chaque race a ses propres standards, et certains ne sautent pas aux yeux.

Une particularité: 238 chiens arrivant tout droit de Russie

Les amateurs éclairés sont présents pour assurer le commentaire. Et le président de la Société vaudoise de cynologie, Laurent Pichard, juge reconnu lui aussi de part le monde, est là pour commenter les chiffres qui disent bien le succès de la manifestation. «Cette année, annonce-t-il, près de 2000 chiens viennent de France, 1700 de Suisse, 700 d’Allemagne, 480 d’Italie, mais le plus surprenant pour nous, ce sont les 238 chiens arrivant tout droit de Russie.» Du jamais vu dans la provenance géographique.

On demande au même président de nous glisser trois raisons simples de revenir ce week-end. Il s’exécute sans langue de bois. «D’abord, pour le spectacle!» On confirme, il est total, très pro et respectueux de l’animal. «Ensuite, la vitrine du chien de race en Suisse, c’est ici. La famille qui a envie de prendre un chien, mais qui est indécis sur son choix, aura l’occasion, non pas de repartir avec un animal – aucun chien n’est vendu sur place -, mais de rencontrer les éleveurs. Près de 60% des participants le sont.»

Et la troisième raison? «Le voisinage avec les Automnales, bien sûr. On fait d’une foire deux salons!» Non, trois: l’exposition féline internationale se tient elle aussi ce week-end à Palexpo, dans la halle 3. Chiens et chats à bonne distance. Comptez trois minutes à pied pour aller de l’une à l’autre.