Les Automnales annoncent une édition de référence

Le cocktail déjeunatoire (sic) valait le déplacement, les mots de mise en bouche également. Ce mercredi, à la mi-journée, dans un bâtiment des HUG au nom ronflant mais justifié – «Centre de l’innovation» -, les organisateurs des Automnales, édition 2019, tenaient conférence de presse, à moins de dix jours du début de la manifestation.

Une heure de présentation sans ennui. Voilà un signe qui ne trompe pas; c’est bien à Palexpo qu’il faudra être à partir du vendredi 8 novembre, avant d’y retourner plusieurs fois jusqu’au dimanche 17.

La fiche technique fait rêver par avance: 66 000 mètres carrés de halles, investies par une douzaine de salons parallèles différents. Le paradis des scénographes de l’éphémère, des spécialistes du montage-démontage, des bâtisseurs de stands aux dimensions de scènes d’opéra.

Parcours santé

Les HUG auront le leur. Choisir un hôpital universitaire comme hôte d’honneur, c’est rappeler d’abord, en citant Claude Membrez, le directeur général de Palexpo, que les Automnales sont faites pour cela: «Apprendre et commercer, se projeter dans l’avenir et découvrir des choses nouvelles.»

Nos blouses blanches disposeront d’un espace à la mesure de leur excellence reconnue pour assurer le «parcours de santé» prévu sur dix jours. Un archipel de pavillons permettra de se familiariser avec l’hôpital d’aujourd’hui, tout en se projetant dans celui de demain. Le directeur des HUG, Bertrand Levrat, se réjouit de délocaliser à Palexpo cette «ville dans la ville», forte de 12 000 collaborateurs.

Entrée gratuite

Un autre stand XXL occupera également l’affiche; celui du département français du Var, invité d’honneur. Sa forte délégation ne se contentera pas de distribuer des flyers. Un aquarium géant d’eau de mer sera installé. Poissons et crustacés de la Méditerranée voisineront une oliveraie créée de toutes pièces, au milieu de laquelle on pourra déguster les meilleures huiles varoises. Sur ce stand amiral, des animations quotidiennes, ponctuées par l’apéro de 18 h où le rosé tiendra la vedette.

À noter, au chapitre des bons plans, que les Automnales pratiquent l’entrée gratuite le lundi, mardi et mercredi, ainsi que tous les jours à partir de 18 h.

Le jour de l’ouverture, le vendredi 8 novembre dès 11 h le matin, l’entrée sera gratuite pour les seniors de plus de 65 ans. C’est classe.

On s’en voudrait de ne pas mentionner, toujours dans les sections parallèles, le salon Arvinis, destiné aux amateurs de vins, aux connaisseurs et aux professionnels. Là, on paie plein pot, du jeudi 14 au dimanche 17 novembre, mais le programme donne envie de prendre le Pass 4 jours.

En sachant que l’on pourra se dérouter le week-end vers l’exposition canine internationale. Sont attendus: 6000 chiens de 260 races différentes. En matière de concours de beauté, ce rendez-vous annuel est sans concurrence sur le territoire helvétique.