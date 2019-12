Il aurait tenté d’influencer des témoins depuis la prison de Champ-Dollon

Quelques mois avant son procès, W., qui est accusé d’avoir tué son rival amoureux à Meyrin, se voit aussi reprocher d’avoir tenté d’influencer des témoins depuis sa cellule. En détention provisoire à Champ-Dollon depuis juin 2017, le prévenu, qui comparaîtra en avril pour meurtre avec la circonstance aggravante de l’assassinat est accusé d’avoir tué un jeune homme qu’il estimait trop proche de son ex-amie.

Ce printemps, il a demandé au Ministère public de commencer à purger sa peine de prison de manière anticipée dans un autre établissement prévu à cet effet (ndlr: comme La Brenaz). Mais il a été débouté.

Un autre régime

La Chambre pénale de recours puis le Tribunal fédéral (TF) ont confirmé ce refus du Ministère public. Selon les magistrats cantonaux et fédéraux, le suspect a déjà tenté par le passé de prendre contact avec des personnes liées à son affaire. Selon eux, il pourrait donc essayer de manipuler ses interlocuteurs.

Dans quel but? Privilégier la thèse d’une sorte de coup de folie amoureux et écarter celle d’un geste commis à froid, prémédité, avec un mobile égoïste. Selon la Chambre pénale, W. pourrait influencer le récit de certains témoins afin d’«apparaître comme une victime de ses sentiments amoureux, de manière à pouvoir bénéficier d’une peine plus clémente […] pour meurtre passionnel».

Les juges citent un exemple à l’appui de leur thèse: en octobre 2018, W. est entré en contact avec un ami en lui expliquant «qu’une condamnation pour meurtre passionnel l’arrangerait». Il a essayé d’orienter les souvenirs de son interlocuteur «quant à une dispute avec son ex-compagne en 2016 en la décrivant d’une manière différente de celle qui ressortait d’autres déclarations recueillies par la police».

Et l’arrêt de la Cour de justice de préciser que cet épisode faisait suite à l’envoi par W. d’un bouquet de fleurs à son ex-amie avec un billet l’assurant de la profondeur de ses sentiments : «Tu me manques terriblement, je t’aime très fort.» Courrier maladroit ou tentative de «retourner» un témoin? Le TF penche pour cette dernière hypothèse.

Le prévenu, lui, conteste tout risque de collusion, notamment en raison du fait que l’instruction touche à sa fin et que de nombreux témoins ont déjà été entendus. Certains à plusieurs reprises.

L’enjeu des témoins

Qu’à cela ne tienne, le TF relève que des auditions de témoins devraient être répétées au procès l’an prochain. «Les déclarations représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement. […] Il peut s’avérer indispensable de préserver toute influence de la part du prévenu […] L’appréciation des déclarations de témoins pourrait être décisive.»

Aux yeux des juges de Mon-Repos, il est primordial que les divers protagonistes puissent s’exprimer à la barre sans que leurs déclarations ne soient orientées: «Or les contacts entretenus jusqu’alors par W., couplés avec les composantes narcissiques et immatures de son trouble de personnalité diagnostiqué par l’expertise, laissent subsister des doutes quant à sa capacité de s’abstenir de toute tentative de contact avec des personnes concernées par la procédure.» Pour toutes ces raisons, une incarcération du recourant dans un établissement dédié à l’exécution des peines n’apparaît pas adéquate, selon la justice.

De manière générale, Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, précise que les détenus et condamnés ne peuvent décider de l’établissement dans lequel ils seront placés. Un prisonnier, sous le nouveau régime souhaité par W., a un accès facilité aux visites, au téléphone, par le biais de cabines, et son courrier est contrôlé mais pas forcément ouvert par les agents de la détention, ajoute le responsable de communication. Il peut également entamer une formation en vue de saw réinsertion.

Le chemin du deuil

Contacté, Me Sylvain Zihlmann, à la défense, se refuse à tout commentaire. Du côté du père de la victime, Me Robert Assaël réagit: «Les démarches du prévenu depuis la prison, visant à travestir la vérité, confirment qu’il est calculateur, exactement comme il était quand il a exécuté de manière préméditée, abjecte et froide la pauvre victime. Avec sa voiture, instrument de mort, il lui a foncé dessus et ensuite, dans un second temps, roulé dessus pour être certain de l’avoir tuée. Le père du jeune défunt a hâte d’être au procès et que justice soit rendue. Il pourra ensuite véritablement commence le chemin du deuil, même s’il est condamné à vie à vivre avec des souffrances indicibles.»

Avocat de la mère de la victime, Me Samir Djaziri estime «que le Tribunal fédéral a percé à jour les véritables intentions du prévenu et ne s’est bien évidemment pas laissé tromper».