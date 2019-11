Ce samedi, examen gratuit du dos pour les jeunes

La chiropratique, c’est quoi? Le meilleur moyen de le savoir, c’est peut-être de participer à la Journée du dos organisée dans toute la Suisse ce samedi.

Des cabinets de chiropraticiens de toutes les régions ouvrent leurs portes pour une consultation gratuite offerte à tous les enfants et adolescents jusqu’à 17 ans (accompagnés d’un adulte légalement responsable). Il suffit à leurs parents de les inscrire auprès d’un cabinet participant, qu’ils en soient ou non déjà clients. Attention, il y en a très peu en Suisse romande cette année: à Genève, il n’y a que le Dr Marc Girod. Sinon, aux frontières du canton, à Gland, le Dr Philippe Rufener se prête aussi au jeu.

La consultation gratuite proposée «consiste en un examen de base, précise ChiroSuisse. Les jeunes gens et leurs parents y recevront un rapport oral relatif à l’état du dos contrôlé, ainsi que des conseils individualisés de la part de la chiropraticienne ou du chiropraticien consultant.» L’association ajoute qu’«un quart des enfants et adolescents souffre régulièrement de douleurs dorsales. Entre onze et seize ans, ils sont la moitié à avoir des problèmes de colonne vertébrale.»

Rappelons que la chiropratique est une profession médicale universitaire, couverte par l’assurance de base, «centrée sur l’appareil locomoteur, notamment la colonne vertébrale et le système nerveux». Le traitement est généralement manuel, «mais ce n’est pas un massage», prévient Grazia Siliberti, de ChiroSuisse.

Inscription obligatoire auprès de chaque cabinet participant Liste des cabinets: www.chirosuisse.ch