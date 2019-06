Audits en Ville: le Municipal ne lâche pas l'affaire

En Ville de Genève, les élus sont plus que jamais à couteaux tirés. Plusieurs d'entre eux sont remontés contre leurs conseillers administratifs, et ils ne lâchent pas. Même si l'Etat vient d'annuler leur décision d'auditer les départements de Rémy Pagani et de Sami Kanaan, en proie à des tensions. Un recours va ainsi être déposé contre cette invalidation, décidée par le Service des affaires communales (SAFCO).

«La majorité du Conseil municipal, emmenée par mon mandant, examine actuellement l'opportunité d'un recours contre cette décision (nldr: du SAFCO), explique Me Romain Jordan, avocat du MCG Daniel Sormanni. Une proposition d'adoption d'un règlement municipal général et abstrait permettant d'imposer l'audit à un département municipal est également à l'examen.»

Mais ce n'est pas tout: une majorité d'élus tente également de faire passer un nouveau texte rédigé par le PLR et le MCG, avec la même exigence: faire évaluer ces deux dicastères, gagnés par des tensions internes. En quoi est-il différent du précédent, désormais invalidé? «Il mandate cette fois-ci un auditeur externe et non le contrôle financier», explique Simon Brandt, conseiller municipal PLR et candidat au Conseil administratif. Le projet a été vivement débattu lundi soir en plénière, et a donné lieu à de longues tirades, qui sont pas encore terminées: un troisième débat a été demandé et aura potentiellement lieu ce mardi soir. Verts, socialistes et une partie de l'UDC ne soutiendront pas ce projet.

Le Conseil municipal a demandé ces audits suite à la révélation de tensions dans les deux dicastères mentionnés. Mais pour les deux conseillers administratifs chargés de ces départements, les problèmes sont connus et déjà en cours de traitement, en concertation avec les syndicats, notamment.

