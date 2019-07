Au Lignon, la piscine la plus haute de Genève a été fermée en urgence

Quand ils ont vu les photos de jeunes plongeant depuis la rambarde, c’en était trop. Lundi, les régies et représentants des propriétaires de la grande tour du Lignon ont pris la décision radicale de fermer la piscine qui se trouve sur le toit. Pour combien de temps? «Jusqu’à nouvel ordre», répond François Ambrosio, administrateur de la copropriété de l’une des cinq entrées de la tour.

Ces photos d’individus, debout sur le muret, ont été affichées dans les ascenseurs aux côtés du message annonçant aux résidents des 335 appartements - environ un millier de personnes - la fermeture de leur piscine privée. «Nous sommes désolés que l’ensemble des habitants paie pour tout le monde, mais on ne pouvait pas accepter. Imaginez si un accident se produit», s’inquiète François Ambrosio.

Le vide dans le dos des plongeurs

Car cette piscine (à ne pas confondre avec la piscine publique du Lignon) est placée au 31e et dernier étage de la tour la plus haute du canton. A près de 100 mètres au-dessus du sol, il n’y a que le vide dans le dos des plongeurs pris en photo. Là-haut, les rafales peuvent être violentes et d’imposants milans volent fréquemment à proximité - ils pullulent dans le quartier, attirés par les restes de nourriture. Quant au bassin, il se trouve à 1,50 m de la rambarde.

Au cœur des vacances d’été, ces comportements ont été la goutte de trop au sommet de la grande tour. «Ces dernières années, entre les déchets abandonnés sur place et la musique amplifiée, nous avons noté une nette augmentation des nuisances, déplore François Ambrosio. Quand j’ai alerté les régies, nous avons immédiatement été d’accord sur la fermeture.» Lundi en fin de matinée, les serrures électriques ont été désactivées.

Locataires contrariés

Cette piscine nourrit une foule de fantasmes. Elle le doit à sa position dominante et son accès exclusivement réservé habitants la tour. Quand ils emménagent, ces derniers doivent signer un règlement strict leur interdisant d’inviter des proches à la piscine. «Le bassin et l’espace sont restreints. Si on permettait aux personnes extérieures de venir, cela deviendrait compliqué», relève François Ambrosio tout en reconnaissant qu’il est illusoire de filtrer les allées et venues, malgré un service de sécurité mis en place. Quoi qu’il en soit, la décision abrupte de fermer les portes de la piscine est loin de faire l’unanimité. Elle contrarie même la majorité des habitants de la grande tour, à savoir les locataires d’appartements. «Ce n’est pas une façon de faire, conteste Myriam Bommer, présidente de l’association qui défend leur intérêt. Cette fermeture a été décidée sans avertissement, certains propriétaires ne sont même pas au courant. Ce qu’il faut, c’est augmenter la surveillance.» Sur les réseaux sociaux, certains relèvent que la missive placée dans l’ascenseur n’est pas nommément signée. D’autres annoncent qu’ils demanderont une baisse de loyer.

François Ambrosio assure que les acteurs en charge de la gestion du bâtiment se réuniront rapidement pour donner une suite à cette décision prise dans l’urgence. En attendant, personne n’ accède au toit.