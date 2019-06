Au bord du Rhône, la tempête a mis la forêt la cime à l’envers: c’est la jungle

La prochaine partie de ping-pong attendra. La table en pierre a «reçu». Et plutôt deux fois qu’une. Un érable lui sert désormais de couvert végétalisé. Avec ses feuilles à nervuration palmée, on pourrait presque taper la balle. Mais elles sont molles. Le tronc qui les porte un peu moins.

Il a écrasé une paire de poubelles à l’ancienne – des jumelles de couleur orange comme on n’en fabrique plus – après s’être couché de tout son long sur un banc public. On vérifie à l’œil: il n’y a personne dessous. Périmètre sinistré. Celui-ci est au pied du sentier des Falaises, quand on descend de Saint-Jean. Juste à côté du fameux parc aux hippopotames.

J+3 au bord du Rhône: la tempête de samedi n’a pas épargné non plus les berges. En face, les peupliers d’Italie sont dans leur alignement d’origine. Ils ont plié mais n’ont pas rompu. Leur morphologie filiforme a limité la prise au vent. Contrairement à cette autre essence, plus basse, plus ingrate, qui a mis le tronc à terre et entravé le cheminement jusqu’à la pointe de la Jonction. Les habitués ont fini par franchir l’obstacle en dégarnissant branches et feuillage.

Chêne foudroyé

On pousse plus loin la curiosité, en arpentant cette forêt pentue jusqu’au pont Butin. Rive droite quand on descend le fleuve: le plus spectaculaire est ici. «C’est comme au Cambodge», glisse une promeneuse. Bon d’accord. À chacun ses références. C’est assurément la jungle, sans désignation géographique. Un chêne assure le spectacle. Il est comme foudroyé sur pied. La force destructrice semble venir du sol.

Tempête tellurique: la torsion transmise par les deux charpentières arrachées a dû être folle. Il en reste une troisième. Le chêne lève le bras pour appeler au secours. Sa cime est à plus de 30 mètres. Tout est parti de là-haut. Trop de feuilles vertes à l’extrémité des branches. Le vent s’est engouffré et n’est pas ressorti. La suite barre le chemin. «Les animaux le refont d’instinct», commente le photographe qui était dans sa forêt à lui quand le ciel s’est déchaîné. Les animaux, au bord du Rhône, sont des joggers aguerris. Ils continuent à courir en baissant la tête.

Canopée chahutée

«Le parcours est désormais plus accidenté, on perd un peu de temps, mais le décor change, il devient vraiment sauvage», note une marcheuse de fond qui connaît chaque racine du secteur. Pour les amateurs de canopée chahutée, on recommandera la visite du chêne foudroyé. Ce dernier se trouve à 100 mètres au jugé de la pente raide qui fait jonction avec le pont Butin, côté Châtelaine.

Vous situez? Oui, sans doute, comme le cordon boisé du parc La Grange, dans sa partie haute, dite au sud, le long de la route de Frontenex. On pensait le site fermé. Il est ouvert, avec juste cette mention sémantiquement incertaine: «Branches en suspension». Celles du hêtre plus que centenaire ne suspendent plus rien. Elles ont été débitées propre en ordre. Le tronc, lui, s’est soulevé en bordure de chemin et a littéralement arraché l’enrobé bitumineux. La vision vaut le détour. Elle est sécurisée et promet de rester, en l’état, quelques jours, car il faudra refaire entièrement ce sentier en dur, très fréquenté lui aussi.

Demandes d'abattage

Le parc voisin, celui des Eaux-Vives, a rouvert ses portes ce mardi en début d’après-midi. Les gens sont nombreux à l’arpenter. On traque la bonne image, on tombe sur un dendrologue qui fait le décompte des individus touchés, avant de signer les demandes d’abattage. Combien? C’est trop tôt pour le dire. Attendons les chiffres recoupés en provenance des deux rives. (TDG)