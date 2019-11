Des assistantes de l'IMAD craignent pour leur poste

Réduire le nombre d’assistantes administratives de moitié, au profit d’infirmières plus qualifiées. C’est le projet pilote que l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) teste depuis bientôt un an. Cette nouvelle composition des «pôles de gestion» est à l’essai dans quatre équipes volontaires. En temps normal, chacune compte deux assistantes administratives (ASA). Dans la nouvelle formule explorée, il n’y en a plus qu’une, accompagnée d’une infirmière coordinatrice.

«Cela signifie concrètement que des dizaines d’infirmières seront retirées du terrain pour se consacrer à des tâches administratives jusqu’ici accomplies par des assistantes, alors qu’il y a une pénurie d’infirmières qualifiées dans le canton, craint Sabine Furrer, secrétaire syndicale du SSP VOD. Leurs compétences seront perdues.» Elle dénonce par ailleurs une absence de partenariat social, «la direction a accepté de nous rencontrer mais refusé d’ouvrir des négociations». Sabine Furrer pointe un contre-exemple: «Les HUG engagent du personnel administratif pour soulager les infirmières, alors pourquoi l’IMAD fait-elle le contraire?» Une pétition des assistantes demande le maintien de leur fonction et la clarification de leur cahier des charges.

Un rôle marginal?

L’une d’entre elles témoigne: «Avant on était deux, mais maintenant je suis seule, car le contrat de ma collègue, à durée déterminée, n’a pas été renouvelé. Une infirmière coordinatrice a repris mes tâches téléphoniques. Moi, je ne réponds plus au téléphone car c’est devenu une tâche de nature clinique. Je n’interviens que quand toutes les infirmières sont occupées. On avait un rôle central qui devient marginal.»

La directrice générale de l’IMAD, Marie Da Roxa, tient à contextualiser. «Le pôle de gestion est une plaque tournante, entre les médecins, les proches aidants, les clients et l’infirmière référente qui est en tournée. Il faut avoir des courroies de transmission les plus efficaces possible pour assurer la qualité de la prise en charge.» Elle relève une grande complexification des situations des patients, avec parfois plusieurs maladies lourdes. Par exemple, quelqu’un peut avoir eu un AVC, être atteint d’un diabète et être suivi pour un cancer en même temps. D’où une évolution des modèles de prise en charge, réfléchie de manière «participative» avec les collaborateurs.

Limiter les interruptions

«La coordination et la transmission des informations sont cruciales. Quand un médecin appelle, il a besoin d’avoir au bout du fil quelqu’un avec une compréhension clinique des instructions qu’il donne. Si l’infirmière référente est à domicile chez quelqu’un et qu’elle doit s’interrompre trois fois pour répondre au téléphone, les patients ne sont pas très contents, et pour l’infirmière ce n’est pas simple non plus de gérer ces appels en pleine tournée. Le but du projet pilote est de limiter ces interruptions sur le terrain en lui adjoignant une infirmière coordinatrice au bureau.»

Tout de même, est-ce une bonne utilisation des ressources de retirer des infirmières qualifiées du terrain pour les affecter à de l’administratif? «Je ne suis pas d’accord avec cette interprétation. Répondre à un courrier, ça c’est administratif. Mais prendre en relais une demande de changement de dosage ou de traitement, cela demande une compétence clinique.»

Bilan à venir

Marie Da Roxa indique qu’un bilan intermédiaire sera mené à la fin de l’année pour «confirmer si c’est une vraie ou une fausse bonne idée». En attendant, la direction garantit qu’il n’y aura pas de licenciements (quelque 90 assistantes sont en poste fixe, et seulement une dizaine en contrat à durée déterminée), pas de dévalorisation ou de dégradation des conditions de travail et pas d’obligation d’augmenter son taux d’activité. «Toutes les fonctions sont amenées à évoluer, mais on n’a jamais laissé personne au bord du chemin, rassure Marie Da Roxa. On aura toujours besoin des ASA.»

Le coût salarial ne risque-t-il pas de prendre l’ascenseur en employant des infirmières en classe 15 plutôt que des ASA en classe 13? «L’analyse des coûts fait partie du projet car nous sommes une institution publique. Mais le but, ce n’est pas que cela revienne moins cher, c’est que ce soit optimal.»