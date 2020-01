L’Asloca veut que la Ville gère davantage de logements

L’Asloca s’immisce dans les élections municipales. Alors que le premier tour approche (15 mars), l’association des locataires a convié vendredi la presse afin de présenter un «certain nombre de revendications», selon l’avocat et député socialiste Christian Dandrès. Elles ciblent en particulier la Gérance immobilière municipale (GIM), qui gère 5300 logements – dont 90% de sociaux – sur le territoire de la Ville de Genève.

Aux yeux des représentants de l’Asloca, la taille de ce parc doit être agrandie. Objectif: étendre le nombre de locataires potentiels. «Il est urgent que la Ville développe une politique d’acquisition de logements», fait valoir Alfonso Gomez, membre lui aussi de l’association et candidat Vert au Conseil administratif, rappelant la situation extrêmement tendue qui prévaut sur le marché genevois. Une initiative populaire cantonale allant dans ce sens devrait d’ailleurs être lancée ce printemps.

Pratique «brutale»

Dans ce contexte, l’Asloca fustige d’autant plus la pratique «trop brutale» appliquée selon elle ces dernières années par la GIM. «Entre l’augmentation des loyers et les menaces de résiliation, parfois sans discussion préalable, les problèmes se sont aggravés», regrette Michel Vincent, le secrétaire de l’ALGIM, une association des locataires constituée en 2018 et forte d’une centaine de membres.

Lors d’un récent débat au Conseil municipal, Sandrine Salerno, magistrate en charge du Logement, avait reconnu que la procédure «pouvait paraître abrupte». Mais la socialiste avait aussi rappelé que «la GIM n’avait jamais eu un jugement qui disait que des locataires avaient été traités sans ménagement». «Dans le privé, il y a des bailleurs autrement plus dégueulasses que la GIM», tient quand même à relativiser Christian Dandrès.

Dernier mot au Municipal

L’Asloca réclame désormais que les locataires âgés de plus de 65 ans ne puissent plus voir leur bail résilié. Idem s’ils se retrouvent à «sous-occuper» leur appartement suite à la mort de leur conjoint. «Comme il s’agit souvent d’appartements familiaux, les personnes âgées se retrouvent vite seules dès que les enfants partent», relève Christian Dandrès. Le député propose ainsi d’assouplir la notion de sous-occupation. Elle ne serait manifeste que lorsque le logement comporte 2,5 pièces de plus que le nombre de personnes.

Dans les faits, ces revendications ont en grande partie déjà été entendues par le Conseil administratif. Du moins, la magistrate Sandrine Salerno a rédigé une série d’amendements en ce sens qui doivent être ajoutés à un corpus de cinq propositions du Parti du Travail, actuellement en commission, visant à réviser le règlement de la GIM. Le Conseil municipal pourrait être appelé à les voter ce printemps encore. Une issue favorable semble se dessiner, la campagne électorale aidant.