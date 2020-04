L’Asloca réclame un fonds de soutien pour les locataires

«Si on veut éviter une catastrophe sociale, l’État doit intervenir et aider les locataires en difficulté à payer leur loyer.» Au nom de l’Asloca, l’avocat Christian Dandrès tire la sonnette d’alarme. L’association des locataires réclame la création d’un fonds pour venir en aide aux personnes incapables de payer la facture de leur logement. Elle en a fait la demande au Conseil d’État il y a déjà trois semaines. Sans obtenir pour l’heure de réponse.

L’avocat et conseiller national rappelle que le non-paiement du loyer peut vite prendre une tournure dramatique. «Il suffit d’un retard pour qu’un propriétaire envoie une mise en demeure. Si le locataire ne s’acquitte pas de son dû dans les trente jours, le bail peut être résilié et il est alors impossible de revenir en arrière.»

Personnes inquiètes

À l’entendre, la permanence de l’Asloca reçoit chaque jour des dizaines d’appels de gens inquiets face à la prochaine échéance. «Il y a une détresse monstrueuse», déclare-t-il.

La Confédération ainsi que le Conseil d’État ont déjà pris des mesures pour aider les locataires de locaux commerciaux. Mais peu de choses ont été faites dans le domaine du logement.

«Si des commerçants ou des indépendants ne peuvent payer leur arcade, il y a de fortes chances pour qu’ils aient les mêmes difficultés pour leur appartement, relève Alberto Velasco, président de l’Asloca. Il y a aussi les gens qui travaillent au gris ou les personnes qui ont perdu leur emploi sans avoir droit au chômage. Ces gens échappent à toute forme d’aide.»

Le mécanisme du fonds réclamé par l’Asloca n’est pas déterminé. Il pourrait prendre la forme des soutiens qui ont été mis en place pour les petits indépendants. Le bailleur renoncerait au loyer et l’État lui en paierait la moitié. «L’essentiel est d’éviter des résiliations de bail», reprend Christian Dandrès.

Combien de millions faudrait-il allouer à ce fonds? L’Asloca n’est pas en mesure de l’estimer. «Le Conseil d’État devrait déjà réunir les partenaires du logement pour trouver la bonne solution», souligne Alberto Velasco.

Réponse négative

L’Asloca n’a pas encore obtenu de réponse du Conseil d’État. Mais celle-ci sera négative. «Le gouvernement n’a pas retenu cette solution, répond à la «Tribune de Genève» Pauline de Salis, secrétaire générale adjointe du Département du territoire. Notamment parce que sa création nécessiterait l’aval du Grand Conseil», qui ne siège pas durant cette période de crise.

Elle rappelle que le gouvernement a pris deux mesures pour aller dans le sens des locataires: l’accès à l’aide sociale pour les indépendants ainsi que l’abandon des surtaxes pour les logements subventionnés. À défaut d’un Grand Conseil qui fonctionne, l’Asloca aurait imaginé la création de ce fonds via l’Hospice général. Une idée qui, elle non plus, n’a pas été retenue.

Enfin, l’Asloca va réclamer le prolongement du moratoire sur les évacuations forcées. «Sinon, nous aurons de nombreuses personnes évacuées à l’automne sans possibilités suffisantes pour les reloger», prévient Christian Dandrès.