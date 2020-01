L’ascension express de la muse du PS

Un jouet qui couine, l’odeur du café, le crépitement d’un flash. Il est près de 9h, au sixième étage d’un immeuble entouré d’arbres, près de Malagnou. Christina Kitsos termine sa séance photo et peut enfin boire sa tasse à peine chaude, pantoufles aux pieds, sa petite fille de 8 mois sur les genoux. Comme chaque matin, la candidate socialiste à la Mairie passe un peu de temps avec elle avant de passer le témoin à sa mère, qui nous a ouvert un peu plus tôt. «Mes parents sont venus depuis La Chaux-de-Fonds pour m’aider provisoirement pour la garde du bébé, car je n’ai pas trouvé de place de crèche. Avec la campagne qui arrivait, je devais trouver une solution.»

La course à la Mairie est effectivement chronophage, encore plus pour un parent tout neuf. Comment proposer des projets au Municipal, courir les stands, manifestations et inaugurations tout étant présente pour son bambin? Pour y arriver, la candidate a réduit de moitié son temps de travail au Département de l’instruction publique (DIP), où elle traite de projets d’intégration. «Peut-être que je suis moins active que les autres candidats dans la campagne. Je n’en sais rien. Je fais le maximum. Mon mari et moi avons réussi à trouver un bon équilibre entre vie familiale et professionnelle.»

Candidate à 13 ans

Les succès politiques font partie de la vie de cette Grecque d’origine depuis son adolescence. À 13 ans déjà, elle mène sa première campagne pour être élue au Parlement des jeunes de Neuchâtel. «Nous avions le projet d’obtenir des cartes à prix réduit pour le cinéma», se rappelle la candidate en souriant. Puis, c’est l’adhésion au Parti socialiste et l’élection au Grand Conseil neuchâtelois, à seulement 24 ans.

Mais Genève dans tout ça? Née à LaChaux-de-Fonds, dont elle garde encore l’accent, Christina Kitsos tisse ses premiers liens avec la Cité de Calvin par le biais de l’Université, où elle suit pendant les week-ends un master de management (MBA) en cours d’emploi. Et c’est le coup de foudre avec la région. «Je n’avais rien ni personne ici, à part une tante et quelques contacts au parti. Pourtant, j’ai tout quitté pour y venir: mon emploi et mon mandat politique, qui prenait fin (ndlr: elle était chargée de communication, assistante parlementaire à Berne et enseignante).» En 2008, elle s’installe définitivement à Genève.

Pourquoi un tel béguin? «Cette ville est celle des droits humains, du multiculturalisme, de la liberté. Je m’y suis tout de suite sentie bien.» Elle entre dans l’administration grâce à un remplacement, fait ses armes aux côtés de Charles Beer, et étoffe peu à peu son réseau politique dans la région. En 2015, c’est l’accession à l’hémicycle municipal.

De Neuchâtel à Genève

Suffisant pour viser – une législature plus tard – la Mairie de la plus grande ville du canton? «Oui, j’estime avoir cette légitimité. On s’investit dans le lieu où l’on vit. On ne vit pas à moitié sous prétexte que l’on vient d’ailleurs. C’est pour cela que je suis pour le vote des étrangers.»

Mais la candidate de 38 ans a connu son lot de sueurs froides en attendant la sacro-sainte admission en crèche, qui n’est jamais venue. L’augmentation du nombre de places fait donc sans surprise partie de ses batailles politiques, avec le renforcement du congé paternité. Elle aimerait aussi voir croître le nombre de travailleurs sociaux hors murs et mettre en place des diagnostics sociaux par quartier. L’accès à la culture, aussi, la mobilise. «Quand j’étais enseignante, j’emmenais mes élèves au théâtre. Pour certains enfants, c’était la première fois.» La naissance de sa fille n’a pas manqué de renforcer cet attrait pour les questions de politique familiale. «Elle m’a transformée.»