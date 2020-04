Suspectés d'être des marchands de sommeil, ils sont arrêtés

La Brigade de police luttant, notamment, contre la traite d’êtres humains enquête à Genève depuis l’an dernier sur une affaire dite de «marchands de sommeil». Un nom pour qualifier les personnes qui, par appât du gain, contractent des baux d’appartement pour y entasser ensuite à des tarifs prohibitifs des sous-locataires, si possible des clandestins et autres personnes vulnérables peu enclines à se rebeller.

Selon nos informations, les inspecteurs ont arrêté au début du mois un couple de suspects qui auraient sous-loué, en 2018 et 2019, une trentaine de logements, dans de mauvaises conditions et à des tarifs excessifs. Les détenus sont soupçonnés de s’être ainsi procuré jusqu’à 40'000 francs de bénéfices mensuels.

Six personnes dans 20 m2

Prévenus d’usure, les protagonistes se retrouvent suspectés, par exemple, d’avoir logé six personnes dans un appartement d’une vingtaine de m2, les sous-locataires dormant sur des lits superposés. Le couple, en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, se retrouve également poursuivi pour avoir favorisé l’entrée et le séjour illégal de sans-papiers à Genève (LEI, loi sur les étrangers et l’intégration).

Parmi les plaignants, défendus notamment par Mes Olivier Peter et Lorella Bertani, figurent aussi bien des nounous que des femmes de ménage. Contactés cette semaine, les différents avocats constitués dans cette procédure n’ont pas souhaité faire de commentaires.

Au Ministère public, c’est le premier procureur Stéphane Grodecki qui est en charge de ce dossier complexe qui ne fait que débuter. Interpellé et interrogé ce mois, ce duo, présumé innocent, conteste les faits reprochés.

Combien ce couple aurait-il fait de victimes à Genève et ailleurs en Suisse? Les régies immobilières ou les propriétaires étaient-elles au courant de ces sous-locations? L’enquête et les auditions en cours permettront d’y voir plus clair et de déterminer les responsabilités.

Migrants souvent victimes

Depuis des années, les services sociaux constatent et déplorent le phénomène des marchands de sommeil. Un coordinateur de centre pour migrants relevait déjà dans nos colonnes à l’occasion d’une vaste enquête que «certains pseudo-bailleurs n’hésitaient pas à virer leur locataire après quelques semaines, sans rembourser la caution de trois mois qu’il a déjà versée. Mais intervenir contre eux est à double tranchant. Si on fermait tous ces lieux, ce serait la rue pour ces gens. Des centaines de personnes ne trouveraient pas à se loger.»

Figure historique du Cœur des Grottes, Anne-Marie Von Arx faisait le même constat à l’époque: «C’est souvent l’exploitation de la misère par des miséreux. On a vu des jeunes femmes arriver ici après avoir été maltraitées dans des studios où elles étaient entassées à six ou huit. Certaines avec des enfants en bas âge. »

Contactée cette semaine, la députée et auteure de la Loi genevoise contre la traite des êtres humains ajoute: «Je pense à toutes ces victimes de marchands de sommeil en cette période de Coronavirus, car elles sont encore plus vulnérables. Si on n’a pas de logement stable on ne peut pas avoir confiance et on se retrouve exposé. Selon moi, les affaires de marchands de sommeil ne doivent pas seulement être traitées sous l’angle de l’usure ou de la LEI, c’est de la traite d’êtres humains en tant que telle.»

Directeur du Centre social protestant, Alain Bolle abonde dans le même sens: «Trouver un logement est déjà compliqué pour quelqu’un qui a un travail et des revenus fixes. Pour un migrant, un sans-papiers ou un marginal, c’est impossible. D’où le développement de ces marchés parallèles.»

Un phénomène connu

L’Asloca tente régulièrement de dénoncer ces situations abusives. Mais l’omerta domine dans ces dossiers puisque les sans-papiers, principales victimes, ne dénoncent pas, de peur d’être expulsées. Un avocat genevois avait évoqué dans nos colonnes un cas de 2013 où «deux prostituées qui payaient chacune 5000 fr. par mois pour une demi-chambre étaient prêtes à aller en justice, mais au dernier moment, elles ont renoncé sous les pressions. Sans preuve, on ne peut rien faire. Il n’y a généralement pas de contrat écrit et aucune trace de transaction financière. »

Côté justice, les procédures contre les marchands de sommeil ne sont pas légion probablement faute de plaintes, de flagrant délit, de témoins et donc de preuves.

Malgré la difficulté à démasquer les fraudeurs, la police genevoise avait annoncé il y a huit ans déjà qu’elle intensifiait sa lutte contre ces logeurs malveillants. Une action qui portait principalement sur ceux qui profitaient d’un état de nécessité, et non sur les personnes logées. S’agissant d’une infraction à la LEI, la police précisait qu’elle pouvait intervenir sans plainte ni dénonciation.