L'armée en soutien aux soins intensifs

Le mois dernier, le Conseil fédéral a mis à disposition 8000 militaires pour soulager le personne soignant. Sur ce nombre, près de 80 sont engagés aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Cette implication inédite de l'armée a fait l'objet, mardi matin, d'une conférence de presse conjointe de la part des HUG et de l'armée.

Les militaires sont notamment actifs aux soins intensifs où ils officient comme aide-soignants, capables de prodiguer des soins de base, sous la supervision du personnel médical. Ils aident aussi au triage ou au transport des patients. Issus des troupes sanitaires, ces soldats ont reçu une formation complémentaire. D'autres militaires sont engagés à l'hôpital des Trois-Chênes et dans le service d'ambulances où ils aident par exemple à la préparation du matériel.

Directeur des HUG, Bertrand Levrat s'est dit satisfait de cette expérience. «L'apport de l'armée a été utile et très apprécié, a-t-il déclaré. Les soldats se sont montrés très engagés, cette collaboration est une réussite.»

De son côté, le divisionnaire Yvon Langel a évoqué les efforts de coordination nécessaires à une telle entreprise. «Il a fallu comprendre les intentions des civils et les transposer en termes militaires.» Il s'est dit très fier de «ses soldates et soldats» et les a remerciés pour leur engagement ainsi que leurs familles. L'armée ne sait pas jusqu'à quand durera son engagement à Genève.

Dans le canton, l'armée vient aussi en aide à la police diplomatique ainsi qu'aux garde-frontières. En tout, près de 350 militaires y sont mobilisés.