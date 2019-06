Après son retour réussi, Jackfil veut rallumer le feu

Après le retour apprécié de Jackfil, le 30 mars dernier, au Pavillon Sicli des Acacias, une nouvelle soirée festive fera escale, samedi, à l’Uptown Geneva. «Un lieu branché qui permettra de vivre à 100% l’ambiance Jackfil: soit danser, applaudir et déguster», selon les termes de ses organisateurs.

Philippe Cateau et Hervé Borsier – c’est d’eux qu’il s’agit – promettent à nouveau de faire des étincelles: «Rock, pop, disco, new wave… au programme.»

DJ Hervé devrait régaler le public avec sa playlist des groupes mythiques des années 70 et 80 ainsi qu’une sélection de slows. Les jeunes d’alors sont devenus grands, mais ils se réjouissent de s’enlacer à nouveau sur des danses lentes, qui se font rares de nos jours. Avant cela, Yak Zetoys, groupe genevois «West Coast funk/rock», interprétera des morceaux d’Al Jarreau, Steely Dan, Stevie Wonder, Simply Red, Toto, Earth Wind & Fire et bien d’autres encore. Mais n’oubliez pas de vous désaltérer avec ce coup de chaud persistant, prévient Philippe Cateau: «Sullivan, champion suisse de flair, fera le show dans l’espace lounge avec sa sélection de cocktails.» Et pour supporter ces breuvages, le traiteur Urban Gastronomy préparera son menu d’été et son choix de piadines.

La billetterie est en ligne sur www.jackfil.ch pour réserver ses billets avec un cocktail offert et commander le menu d’été.

Uptown Geneva, rue de la Servette 2, ouverture des portes et dîner samedi dès 20h, disco de 22h30 à 2h

(TDG)