Après les millions perdus, voici les millions effacés

C’est une décision qui a été dévoilée de manière relativement discrète, en marge de la présentation du projet de loi sur le tourisme. Le Conseil d’État a décidé de ramener de 18,5 millions à quelque 10 millions la somme que la fondation Genève Tourisme devait encore lui verser pour une créance historique concernant la construction de la halle 6 de Palexpo. Cette décision n’est pas mentionnée dans le communiqué de presse du Conseil d’État, et n’a pas encore fait l’objet de la publication d’un arrêté. Elle ne fait pas non plus partie du nouveau projet de loi sur le tourisme, les députés ne se pencheront donc pas sur la question dans ce cadre.

Pourquoi cette faveur? Le Département de l’économie explique avoir agi à la suite d’une recommandation de la Cour des comptes, après avoir reçu des demandes répétées de la fondation Genève Tourisme de suspendre partiellement ou totalement le paiement des annuités. Cela répondrait au fait qu’après des Fêtes 2016 et 2017 lourdement déficitaires, la fondation a épuisé ses fonds propres. Il aurait été «illusoire» de donner une nouvelle impulsion et espérer redresser la Fondation dans sa mission, sans la libérer en partie de ce «sac de plomb» financier.

«Ce n’est pas un cadeau»

Or, la Cour des comptes n’a pas recommandé cette remise de dette, selon son président François Paychère: «Nous avons estimé que Genève Tourisme aurait du mal à rembourser la totalité de sa dette, donc nous avons suggéré à l’État de provisionner un montant correspondant à la moitié de la dette totale.» La provisionner, pas l’effacer. Le Conseil d’État a donc été au-delà du contenu des discussions avec la Cour. Interrogé sur l’opportunité politique de cette décision, François Paychère n’a pas souhaité se prononcer.

«Nous avons opté pour un abandon de créance afin de mettre du vent dans les voiles de la fondation, on atteint ainsi le même but avec d’autres moyens, explique Pierre Maudet, conseiller d’État responsable de l’Économie. Ce n’est pas un cadeau, mais une juste correction d’un prêt considéré comme surévalué par la Cour des comptes et qui permettra à la Fondation de respecter une convention d’objectifs serrés, notamment pour ce qui est de la stratégie numérique.»

Un tour de passe-passe?

Il se trouve que le montant effacé correspond plus ou moins aux pertes accusées par Genève Tourisme lors des éditions 2016 et 2017 des Fêtes de Genève. Est-on, par un subtil tour de passe-passe, en train de faire subir un manque à gagner à l’État pour pallier les erreurs de gestion d’une fondation privée? «Pas du tout, se défend Pierre Maudet. Ces pertes ont déjà été épongées sur les fonds propres de la fondation, qui n’est pas alimentée par le budget de l’État, donc le contribuable n’est pas lésé.» Que dire de la proximité des montants, est-elle le fruit du hasard? «La somme de 8 millions de francs provient en réalité d’un calcul objectif effectué par la Cour des comptes elle-même».

De même, pour le trésorier de Genève Tourisme, Philippe Schwarm, il n’y a «aucun lien, même si c’est tentant. La dette est importante par rapport à la structure de la fondation. On payait 1,7 million par an entre l’amortissement et les intérêts, cela représentait plus de 10% de nos charges. C’était trop important pour nos épaules, malgré des taux d’intérêt relativement bas. Maintenant, on ne remboursera plus que 1,2 million par an, c’est un bol d’air de 500 000 francs annuels pour notre trésorerie.» Des bols d’air, la fondation a l’occasion d’en respirer plusieurs autres (lire ci-contre).

Une fondation privée qui s’en sort bien

Genève Tourisme a déjà été déchargée l’an dernier de l’organisation des Fêtes de Genève. Celles-ci étaient certes censées être autofinancées, mais ont généré des pertes. De plus, des records de nuitées ont été battus en 2017 et 2018, dépassant le seuil des trois millions. Grâce à cela, les taxes de séjour, ajoutées aux taxes de promotion touristique, ont rapporté 17,34 millions de francs en 2018, soit un million de plus qu’en 2017.

Enfin le projet de révision de la loi sur le tourisme, s’il est accepté, devrait permettre avec la simplification des taxes de séjour d’engranger 600 000 à 700 000 francs supplémentaires par an.

Avec des charges en moins et des revenus en plus, Genève Tourisme avait-elle encore besoin de voir une partie de sa dette effacée? «S’il y a des revenus en plus c’est tant mieux, reprend Philippe Schwarm, trésorier de la fondation. Nous avons la responsabilité de 52 emplois, il faut qu’on puisse les assurer sans trop dépendre des recettes éventuelles. Cet abandon de créance permet de rassurer tout le monde sur le plan des ressources humaines.» La présidente de Genève Tourisme, Sophie Dubuis, ajoute que le «package proposé va dans le bon sens, c’est juste par rapport aux efforts fournis».

Pierre Maudet relève aussi que le budget de la fondation est peu élevé en comparaison intercantonale. Si son budget annuel est d’environ 15 millions par an, il faut retrancher 1,7 million pour le fameux remboursement de la halle 6 de Palexpo, et 3,5 millions pour le financement de la Geneva Transport Card (carte offerte par les établissements hôteliers à leurs clients, qui permet d’utiliser sans limites le réseau TPG). Le budget opérationnel genevois ne s’élève donc qu’à 10 millions. Selon les chiffres fournis par Genève Tourisme, Berne bénéficie de 7 millions, Bâle de 10 millions, Lucerne de 14 millions et Zurich de 16 millions.

En prenant en compte les différences de population et de territoire, Genève n’est pas si mal loti. «La comparaison est surtout valable pour les moyens déployés par les destinations concurrentes étrangères, nuance Pierre Maudet. La différence avec d’autres cantons en Suisse est certes moins marquée, mais néanmoins sensible compte tenu des origines du financement: il s’agit en partie de subventions directes de la part des gouvernements et des municipalités, qui tombent indépendamment de la conjoncture, alors que Genève est totalement tributaire du seul succès de ses efforts.» S.S.

