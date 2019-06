Après la rue, l’urgence d’une loi sur le climat

Les promesses, c’est bien, les actes, c’est mieux. Deux semaines après la dernière marche pour le climat à Genève, Ensemble à Gauche a déposé mercredi un projet de loi proposant une série de mesures concrètes. Le plan climat du Conseil d’État genevois est jugé «insuffisant» et le parti demande de réduire non pas de 40%, mais d’au moins 65% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici à 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à Genève à l’horizon 2040. Le Plan cantonal «urgence climatique» concerne les domaines de la production, de la consommation, de la mobilité ou encore de l’énergie.

D’ici à 2030, la quantité de plastique consommée dans le canton devra baisser de 50%, et 75% des denrées alimentaires achetées par les entités publiques et parapubliques devront provenir de l’agriculture locale et biologique. Des mesures d’urgence seront, elles, déjà effectives trois mois seulement après la potentielle promulgation de la loi. Il est spécifié, par exemple, que les Transports publics genevois seraient ainsi gratuits. Rappelons que la ville de Tallinn, en Estonie, a sauté le pas, il y a sept ans déjà, mais que Sheffield et encore Rotherham, au Royaume-Uni ont, elles, déjà fait marche arrière. Parmi les mesures d’urgence, on peut aussi citer la limitation de l’achat de viande ou de poisson à 10% totale de leurs denrées alimentaires ou encore le désinvestissement total des énergies fossiles et des productions polluantes par des entités publiques et parapubliques. Si le projet de loi d’Ensemble à Gauche est adopté, les différents objectifs seront entièrement révisés en 2030, puis, tous les dix ans.

«Ces investissements coûteront environ 1 milliard de francs par année», estime Jean Burgermeister. Le député d’Ensemble à Gauche rappelle, par ailleurs, que la Suisse a ratifié en 2017 l’Accord de Paris et se doit donc d’agir et «de ne pas se contenter de discours». Mais qui financera ce plan d’action ambitieux? «Nous souhaitons limiter la hausse d’impôts des personnes physiques et responsabiliser, avec un impôt supplémentaire, les entreprises», précise-t-il.

