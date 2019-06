Après l'orage, les arbres sont sous haute surveillance

La tempête qui s’est abattue samedi sur Genève laissait encore de nombreuses traces de son passage lundi. Dans les vignes, dans les champs, mais aussi dans les parcs de la ville, sérieusement ébranlés par les violentes bourrasques.

Combien d’arbres ont-ils succombé à l’orage? «Les dégâts sont à l’image de cette tempête exceptionnelle, relève Daniel Oertli, chef du Service des espaces verts (SEVE) de laVille de Genève. Beaucoup d’arbres ont été touchés, davantage sur la Rive gauche.» Mais le bilan n’a pas encore été dressé. «De nombreuses branches cassées sont restées coincées dans la couronne des arbres. Nous faisons des inspections avant qu’elles ne tombent.»

Appel à la prudence

C’est la raison pour laquelle plusieurs parcs sont fermés et le resteront quelques jours. C’est le cas de celui des Eaux-Vives ainsi que du cimetière des Rois, qui a beaucoup souffert, tout comme le bois de la Bâtie. Les contrôles portent aussi sur les lieux où va se dérouler la Fête de la musique, notamment dans le parc des Bastions. La Ville recommande, même en l’absence de signalisation, de faire preuve de prudence.

En intervenant en été, la tempête a été très dommageable. «Avec le feuillage, la prise au vent est plus forte, commente Daniel Oertli. En hiver, nous aurions eu moins de casse.»

Le vent a inévitablement touché les individus les plus fragiles. «Les arbres qui succombent sont très souvent atteints par des champignons qui leur vident le tronc, relève Pierre-Yves Bovigny, maître d’enseignement à l’Hepia. Au départ, il y a donc une cause pathologique et la tempête n’est qu’un élément déclencheur.»

Sélection naturelle

Les bourrasques contribueraient donc à la sélection naturelle. «Un arbre n’a pas dix mille manières de mourir, relève Daniel Oertli. Soit il sèche, soit il est renversé par le vent. Sa chute est souvent le signe d’un vieillissement.»

Les sécheresses de ces derniers mois ont affaibli certains individus, dont la couronne de feuilles est atteinte. C’est surtout vrai des arbres plantés le long des rues, dont les conditions de vie sont plus difficiles. Le sol y est compact et la chaleur plus élevée. «Un arbre d’avenue vit moins longtemps que dans un parc», relève le chef du SEVE.

Arbres plus résistants

Face à des épisodes climatiques plus secs, la Ville a commencé, depuis une dizaine d’années, à changer ses plantations. Aux érables, frênes et charmes, on préfère désormais des variétés qui résistent mieux à la sécheresse, comme certaines espèces de chêne, ainsi que les ormes, les cerisiers ou les micocouliers.

Réseau d’eau à rude épreuve

La tempête n’a pas seulement mis à rude épreuve les arbres et les cultures. Le réseau de canalisations a eu de la peine à absorber les énormes quantités d’eau tombées du ciel en quelques minutes. On a vu des parkings et des caves inondées, des rues se transformer en torrents et des toilettes qui recrachaient leurs eaux usées. Les installations sont-elles encore adaptées, sachant que les fortes pluies pourraient se multiplier à l’avenir?

«Le réseau actuel a été conçu pour tolérer des inondations potentielles tous les dix ou vingt ans mais à l’avenir, elles risquent d’être plus fréquentes, reconnaît Alain Wyss, directeur du Service de la planification de l’eau à l’État. Nous réfléchissons à la manière de gérer ces événements.»

Mais pas question de refaire les canalisations pour les agrandir. «Il faudrait ouvrir toute la ville et cela coûterait des centaines de millions de francs, poursuit Alain Wyss. Et il y aura toujours un événement hors norme. Mis à part quelques secteurs sous-dimensionnés qu’il faut adapter, le réseau ne sera pas modifié.»

Bassins de rétention

L’option retenue vise plutôt à gérer les eaux en amont. C’est surtout dans les nouveaux quartiers qu’il est possible d’agir. «Nous imposons des bassins de rétention et nous incitons à imperméabiliser les sols le moins possible», poursuit Alain Wyss. Ces bassins prennent souvent la forme de petits étangs entre les immeubles, comme au quartier de l’Étang, ou d’un système de petits ruisseaux tel qu’il a été conçu aux Cherpines.

Une attention particulière a été portée aux Communaux d’Ambilly, dont les terrains peu perméables provoquaient l’inondation des quartiers voisins lors d’événements importants. Des mesures ont été prises pour empêcher tout débordement jusqu’à une occurrence de cent ans.

Plus compliqué au centre-ville

Au centre-ville, en revanche, il est plus compliqué d’agir. «La plupart des efforts vont porter sur des aménagements au cas par cas, par exemple en remodelant les sols ou en modifiant certains trottoirs», explique le responsable de la planification.

Une cartographie des lieux sensibles sera mise en place, comme le préconise d’ailleurs la Confédération. Des orages comme celui de samedi permettront justement de repérer les lieux problématiques. «À Copenhague, des routes ont été conçues pour être submergées en cas de fortes pluies, afin de canaliser les écoulements.»

Végétalisation

Faudra-t-il à l’avenir rendre des sols davantage perméables? «La perméabilisation est très bénéfique pour les pluies courantes, mais moins quand il pleut très fort comme samedi, car l’eau n’a pas le temps de s’infiltrer.»

La végétalisation des toits présente les mêmes limites. «À moins d’un système de rétention spécifique, elle n’est pas faite pour faire face aux événements exceptionnels. Toutefois, nous encourageons vivement ces dispositifs, via un abattement sur la taxe de raccordement.» Genève est toutefois loin derrière des villes comme Bâle dans la végétalisation de ses toits.

(TDG)