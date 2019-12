Un antispéciste dénonce ce que Champ-Dollon lui a donné à manger

En novembre 2019, Mathias* avait été condamné à une année de prison ferme pour avoir participé au caillassage de boucheries notamment à Genève et pour s’en être pris à un abattoir à Perly. Par la voix de son avocat Me Olivier Peter au quotidien «Le Temps», le militant antispéciste veut recourir au Tribunal fédéral. Griefs? Il estime que son droit à une alimentation végane n'aurait pas été respecté lors de son séjour à la prison préventive de Champ-Dollon.

L'avocat du jeune homme de 28 ans avance que son client aurait fait la demande de pouvoir bénéficier d'un régime végane. L'établissement pénitentiaire lui aurait alors répondu «de se débrouiller avec ce qu’il y avait à disposition». «Il ne mange presque que du pain et du maïs, avec les risques que cette alimentation inadaptée implique pour sa santé», dénonce Me Olivier Peter.

En «refusant l’accès à un régime alimentaire équilibré végane», selon l'avocat, la direction de la prison aurait violé la liberté d’opinion et de croyance de son client« lui causant de surcroît des problèmes de santé». Me Olivier Peter réclame une indemnité de 3000 francs pour tort moral et la même somme pour les frais de procédure, relate le quotidien.

L'Office cantonal de la détention avait déjà répondu

La question végane s'est déjà posée en août 2019. La «Tribune de Genève» avait alors interpellé la direction de Champ-Dollon. En réalité, des plats végétariens sont proposés quotidiennement aux détenus. «Toutes les préparations végétariennes sont compatibles avec un régime végane, sauf quand de la purée ou de la polenta (ndlr: en raison de l’utilisation de matières grasses d’origine animale) sont au menu», avait précisé le directeur de la communication de l’Office cantonal de la détention Laurent Forestier. «Nous faisons le maximum pour prendre en compte les demandes, mais on ne peut en aucun cas individualiser les repas», répondait encore Champ-Dollon.

Selon l'avocat de Mathias, la direction de la prison se serait «limitée à lui fournir des repas végétariens avec la possibilité d’avoir des rations supplémentaires de fruits, légumes, crudités et féculents. Aucune information n’est communiquée sur l’apport calorique ou protéinique du régime proposé».

Contacté, l'Office cantonal de la détention n'a pas encore retourné nos appels.

*Prénom d'emprunt