À Annemasse, la grève des cheminots n'a pas découragé tous les frontaliers

La grève des cheminots ne les a pas découragés. Ce lundi matin à 7 h 30 , ils étaient plusieurs dizaines de passagers à la gare d’Annemasse à attendre le Léman Express en direction de Coppet.

Seuls deux trains par heure desservent Genève au lieu d’un toutes les dix minutes. Sur le quai, ce n’est pas la cohue, mais presque tous les sièges des rames sont occupés lorsque celles-ci quittent la localité française à l’heure de pointe. Dans le sous-sol de la gare, une trentaine de cheminots grévistes entonnent des chants, sifflent et distribuent des tracts aux passants.

Si certains voyageurs empruntaient déjà les transports publics auparavant, d’autres ont laissé pour la première fois leur véhicule au garage. C’est notamment le cas de l’Annemassienne, Valeria Bejarano: «Je travaille à Plan-les-Ouates. En voiture, je mettais deux heures pour y arriver. Avec le CEVA, ça me prendra une heure.» Laure Maret attend le train sa trottinette à la main. Pour cette habitante de Vétraz-Monthoux qui se rend à Uni Mail, les calculs sont vite faits: «Le train me permet de réduire de 30% mon temps de trajet et de gagner beaucoup d’argent.» Au lieu de 336 francs déboursés chaque mois pour le parking et le carburant, la quinquagénaire ne paie plus que 800 euros d’abonnement. L’économie annuelle se monte ainsi à plus de 3000 francs.

Pour Benoît Descamps, qui réside à Évian et travaille à Archamps, ce n’est ni le coût ni le temps de trajet qui a été déterminant. Ce lundi, il empruntera le Léman Express jusqu’à Bachet puis enfourchera son vélo pliable pour les derniers kilomètres: «Je ne gagne rien, mais je consomme moins de carburant et je prends moins de risques d’accident.» Également à vélo, Alexandre Gagnaire, employé de l’OMPI dans le quartier des Nations, se montre plus sceptique: «Je n’ai pas trouvé d’abonnement qui inclut le transport du vélo, du coup je suis obligé de payer un billet supplémentaire à chaque fois.»

Pour beaucoup de frontaliers, l’arrivée du CEVA marque aussi la fin des longs trajets entassés dans le bus 61. «Il mettait deux fois plus de temps que le train et nous étions serrés», se souviennent Antoine Grislain et Nina Giorgi, deux étudiants de l’Hepia.

En ce premier jour de semaine, que pensent les premiers usagers du @lemanexpress ? Gain de temps, d'argent, de correspondance? Vont-ils le prendre régulièrement? Réactions en vidéo 1/4 #Geneve #TRAIN #Lemanis #SNCF pic.twitter.com/pYiwAZ0AHQ — Tribune de Genève (@tdgch) December 16, 2019

En ce premier jour de semaine, que pensent les premiers usagers du #lemanexpress ? Gain de temps, d'argent, de correspondance? Vont-ils le prendre régulièrement? Réactions en vidéo 2/3 #Geneve #TRAIN #SNCF #Lemanis pic.twitter.com/4CQiKoJS9C — Tribune de Genève (@tdgch) December 16, 2019