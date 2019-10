Ancien juge poursuivi pour gestion déloyale

En 2015, la «Tribune de Genève» révélait le drame de Sonia* qui s’était retrouvée du jour au lendemain à la rue. Elle racontait dans nos colonnes avoir découvert en 2013 que sa maison avait été vendue aux enchères pour 100 000 francs sans avoir vu un seul papier de la banque, ni aucun commandement de payer de la part de l’Office des faillites. Elle reprochait alors à son compagnon de lui avoir caché, par exemple, des courriers bancaires et des actes de poursuite. Selon nos renseignements, ce dernier, un ancien juge, est désormais poursuivi notamment pour gestion déloyale et faux dans les titres. Il comparaîtra d’ici à la fin de l’année devant le Tribunal de police.

Il lui aurait tout caché

Comme le relève l’acte d’accusation de la procureure Anne-Laure Huber, l’ancien juge n’a pas payé, durant des années, les intérêts hypothécaires de la maison en question, qui s’élevaient à 50 844 francs. La plaignante et le prévenu, qui vivaient ensemble depuis la fin des années 90, avaient un accord tacite: il pouvait vivre chez elle et devait s’occuper de «la paperasse», notamment du paiement de la dette hypothécaire. À en croire les réquisitions du Parquet, l’accusé n’en aurait rien fait: ni réglé les factures (impôts, hypothèques) ni répondu aux commandements de payer. Il aurait caché cette situation à sa concubine et aurait même imité sa signature pour les correspondances «aux diverses autorités ou services de l’État». Il aurait agi de même entre 2006 à 2014 pour les oppositions aux commandements de payer.

C’est en 2013 que Sonia tombe par hasard sur une lettre d’un agent immobilier annonçant la visite de potentiels acquéreurs. Elle tombe des nues, «elle en a été affolée», relève l’acte d’accusation. Entendu durant l’enquête, le prévenu a expliqué avoir agi pour protéger les «intérêts de sa concubine, allergique à la paperasse. Après trente ans de vie commune, nous étions au bout du rouleau, j’ai dépensé une fortune pour elle et nous n’avions plus les moyens de conserver cette maison.»

Ce n’est pas l’avis du Ministère public, pour qui l’homme «a fait usage de l’ascendant qu’il avait sur elle, notamment du fait de ses connaissances juridiques, de la répartition des tâches convenues et de l’inexpérience de la plaignante […], qui souffrait des séquelles d’un AVC subi en 2012.»

Aux yeux de la procureure, le prévenu a également profité de son statut d’avocat et de sa relation avec Sonia pour persuader ses interlocuteurs (créanciers, autorités) qu’il agissait en son nom et avec l’accord de la plaignante.

La banque a entamé des poursuites contre Sonia, en 2007 déjà en lui envoyant notamment un commandement de payer, avant de saisir la justice civile. En 2012, un expert mandaté par l’Office des poursuites considère que la maison vaut 1 560 000 francs.

L’année suivante, la banque tente de proposer un arrangement. Pour 300 000 francs, Sonia aurait pu retrouver son bien ainsi que le terrain. Le prévenu promet à sa compagne qu’une solution sera trouvée mais ignore les rappels et les délais de paiement. «Il s’est rendu indisponible aux sollicitations de la banque et du notaire», poursuit le Ministère public. Voyant que la date butoir n’est pas respectée, la banque perd patience et remet la maison en vente.

Ruinée et chassée



En janvier 2014, le prévenu aurait déclaré à la justice civile que Sonia était d’accord de quitter sa villa en avril. Il n’en était visiblement rien. Le 16 septembre, un huissier judiciaire et des déménageurs arrivent devant la maison où la plaignante vivait depuis trente ans. Elle doit quitter les lieux. D’après l’acte d’accusation, le prévenu est à l’origine de la vente forcée de ce bien pour un montant inférieur à un dixième de sa valeur, conduisant à une perte de 1,4 million de francs. «Il a obtenu, par un échafaudage de mensonges, le droit de séjourner gratuitement dans la maison sans bourse délier.»

Avocat du prévenu, Me Guillaume De Candolle estime que cette affaire se résume «à une succession de bêtises commises certes par un homme maladroit, mais pas par un délinquant. C’est en tout cas une histoire qui n’a rien à faire devant la justice, qui aurait pu faire bien d’autres choses en cinq ans de procédure.»

Défenseur de la plaignante, Me Robert Assaël considère que «le comportement abject du prévenu a complètement détruit ma cliente, qui avait une totale confiance en lui, d’autant plus qu’il avait été juge. Il lui a sans cesse menti pour mieux profiter d’elle. La trahison est intolérable. Aujourd’hui hui, elle n’a plus rien et survit dans un petit studio.»

* Prénom fictif