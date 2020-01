L'ancien judoka devenu petit patron

Cela fait déjà deux heures que son ordinateur tourne à plein régime. Le premier café est bu depuis longtemps. Depuis qu’il a réduit la voilure de son entreprise du bâtiment, Christo Ivanov travaille depuis son salon. «Le point positif, c’est que je peux voir ma fille de 9 ans quand elle rentre de l’école. Elle aime bien me raconter sa journée.»

Quand nous sonnons à la porte de son appartement de Champel, le candidat à la Mairie de Genève nous fait attendre quelques minutes, occupé à répondre à des mails. Il est un peu plus de 8h, mais l’entrepreneur a déjà bien entamé sa journée de travail. «Je me lève à 5h, parfois un peu plus tard. Ensuite, mon contremaître vient à la maison et nous faisons le point sur les chantiers en cours.» Son téléphone sonne. «Vous permettez? C’est mon peintre.»

Patriote et sportif

L’emploi du temps de ce patron de 60 ans déborde, week-ends compris. Car en plus de sa société, le député à la carrure de rugbyman s’investit dans une multitude d’associations, de clubs sportifs et de sociétés patriotiques. Des handicapés du Burkina Faso aux scouts genevois, de la Société d’artillerie à la Compagnie de 1602, de la confrérie du Servette à celle du Gruyère, il est un homme de réseau. La veille encore, il a répondu présent au comité du Rugby Club. Et cet après-midi, c’est Grand Conseil. «Je suis un puncheur, un facilitateur, un enthousiaste à la Adolf Ogi. J’aime chercher des solutions, quitte à être l’homme de l’ombre. Mais chaque jour, je me remets en question», débite-t-il avec entrain, assis à la table de son salon.

Christo Ivanov s’est en effet investi dans des dossiers épineux, mais très divers. La vente de la «verrue» des Pâquis, la défense des forains installés à Versoix, la dépollution d’Artamis, la piscine de Pré-Bois. «C’est vrai, je suis intéressé par beaucoup de choses. Mais ce qui me motive, ce sont les gens. Je suis proche d’eux. Il n’y a pas longtemps, j’ai aidé une dame expulsée de son logement par l’Hospice général. J’ai aussi engagé un peintre de plus de 50 ans pour lui donner sa chance.»

Car Christo Ivanov a lui aussi connu les galères. Il a notamment dû changer de cap lors de son licenciement de son poste de chargé de pouvoir dans une banque, en 1992. «Je me rappelle, c’était en rentrant des vacances de Pâques, en plein krach boursier.» Après un an de chômage, il rachète une entreprise de second œuvre, chargée de poser parquets et moquettes. «Alors que je ne savais même pas planter un clou…» Il aura jusqu’à 17 employés, plus que six aujourd’hui. «Les temps sont durs, les gens ne paient pas toujours. Je sens que 2020 ne sera pas facile.»

Né à la Maternité «des mains de mon père, qui était médecin et avait fui la Bulgarie», Christo Ivanov se décrit comme un «vrai Genevois». Cet ancien judoka médaillé – il conserve encore son trophée de l’époque qu’il nous présente – s’est forgé sa passion pour le sport dans le quartier de son enfance, Saint-Jean. «J’ai baigné dedans. J’habitais rue du Contrat-Social, tout près du stade des Charmilles, où j’allais voir jouer Servette avec mon père.»

Christo Ivanov se revendique de la gauche de l’UDC, de l’aile Adolf Ogi, encore lui. «Souverainiste mais humaniste», celui qui a déjà siégé deux législatures au Conseil municipal vise un poste à la Mairie afin de «redonner une image positive de la Ville de Genève. On doit assainir de nombreux immeubles, il y a de plus en plus de SDF, et les magistrats actuels s’occupent des autoroutes en France. Il n’y en a pas un pour rattraper l’autre!» Le téléphone sonne à nouveau, il s’excuse et répond. Encore le travail.

«Je suis un miraculé»

Il reprend: «Pour moi, la Ville doit être gérée comme une entreprise. Avec des impulsions, mais aussi un aspect participatif.» Qu’arrivera-t-il à sa société s’il est élu? «J’ai tout prévu, car je crois en mes chances. Mon contremaître, mais aussi ma femme m’aident beaucoup. J’ai de la chance.» D’origine burkinabée, celle qu’il a rencontrée au Mali l’épaule déjà pour qu’il puisse s’investir dans la campagne pour les élections. «Elle m’a sauvé la vie il y a six ans, quand j’ai failli mourir sur la route au Burkina Faso», raconte-t-il en montrant sa cicatrice au poignet. Une autre balle, tirée par des hommes sur le trajet entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, avait touché sa cuisse. «Je suis un miraculé. Quand la vie vous fait ce cadeau, vous vous dites que la politique, tout le reste, ce n’est que du bonheur.»