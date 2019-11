En l’an zéro du Léman Express, un sondage est lancé

Comment et à quel point les habitants de la région genevoise changeront-ils leurs habitudes avec la mise en service, ce 15 décembre, de la version intégrale du Léman Express? Pour le savoir, une vaste enquête va démarrer ces prochains jours afin de commencer par dresser un état des lieux, juste avant l’inauguration. Avec l’idée d’assurer ensuite un suivi.

L’initiative de cette étude a été lancée par le bureau spécialisé 6-t. Celui-ci a tissé des partenariats avec les collectivités publiques de la région, des acteurs de la mobilité, tels que les TPG ou le gestionnaire autoroutier ATMB, ainsi qu’avec des instituts de sondage. Pratiquement, des questionnaires seront envoyés, accompagnés d’entretiens téléphoniques. Les responsables du projet espèrent que quelque 2500 personnes accepteront d’être suivies et questionnées à nouveau l’an prochain. L’enquête ne se focalisera pas sur les seuls pendulaires mais s’adressera aussi aux jeunes et aux retraités, dans l’ensemble du Grand Genève.

L’hypothèse des chercheurs est que le changement n’affectera pas seulement les pendulaires bien desservis par le nouveau réseau, mais potentiellement toute la population, dans tous les secteurs de l’agglomération et pour tous les types de déplacements. «On peut supposer que des changements surviendront très rapidement dès la mise en service en ce qui concerne les déplacements entre le domicile et le travail, avance Sébastien Munafò, directeur de 6-t. À moyen terme, on peut imaginer que les résidents de l’agglomération vont davantage s’équiper en abonnements de transports publics ou renoncer à la deuxième voiture du ménage.»

Des habitudes d’achat ou de loisirs pourraient évoluer, tout comme les choix résidentiels: «Comme Suisse, serai-je tenté de devenir propriétaire en France? illustre le chercheur. Comme résident français, vais-je essayer d’habiter plus près d’une gare ou rechercher un lieu de travail mieux desservi?» Le but est de disposer de trajectoires individuelles au lieu de simples comptages routiers et d’offrir une image utilisable en Suisse comme en France des pratiques des «Grands Genevois». Premiers résultats en 2020.