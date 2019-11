L’amateur d’insolites se régale aux Automnales

En quoi, le singe? En fibre de verre. Il ne sort pas de l’atelier d’un sculpteur, mais de chez un carrossier. Au bout de l’allée de la Halle 4, on ne voit que lui. Il a le geste sisyphéen et brandit en grimaçant un imposant baril. À l’intérieur du stand, spécialisé dans le design figuratif, le gorille a ses frères cadets, de couleurs rouge et bleu.

À leurs pieds, une panthère appareillée avec un collier à pointes et des crânes de toutes les tailles. Les plus grands sont plutôt pour la véranda.

Les prix ne sont pas affichés. Contrairement aux peluches géantes qui peuplent une scénographie un peu triste de la Halle 2. L’ours blanc coûte 800 francs. C’est cher, il a l’air mal nourri et, après six jours d’exhibition au milieu de pingouins bicolores, son poil commence à fatiguer.

Le blanc revient deux fois, avec une clarté autrement plus remarquable. Les deux stands qui se partagent l’affiche d’honneur, le Var et les HUG, se ressemblent avec leur déco pavillonnaire en forme d’archipel cinq étoiles. C’est vraiment luxueux, on se dit deux fois que l’on est en classe privée.

Le Var a délocalisé son office du tourisme à Genève. C’est commercialement cohérent. Au niveau émotion et goûts du terroir, on repart un peu frustré, même si le troisième bouquet de fleurs du jour est offert et la fiole d’huile d’olive, après dégustation, est également à l’œil.

L’œil est étudié de près sur le site des Hôpitaux universitaires. Mais pas que. Notre santé, d’aujourd’hui et de demain, se décline didactiquement sous toutes ses coutures. Le personnel de salle est nombreux, les démos s’enchaînent à un rythme soutenu. Les panneaux explicatifs nous projettent en 2040, ce n’est pas de la science-fiction mais du marketing bâtisseur et clairvoyant, même si on se sera d’ici là rapproché du club des centenaires.

À mi-parcours, les Automnales se portent bien, malgré le petit coup de mou constaté ce mercredi. Il faisait beau dehors, le soleil a volé des visiteurs. Sans inquiéter les bradeurs en treillis militaires. Chaque matin, un camion-remorque arrive de Suisse alémanique, débarque sa marchandise afin d’éviter les ruptures de stock, en particulier au rayon ceintures d’officier et maquillage de camouflage (brun, vert et noir), le fin du fin.

Les cuillères «à restes» se découvrent ailleurs, sur un stand moins ostentatoire, que l’on met volontiers dans la liste de nos coups de cœur de la semaine. Un long manche et une languette conçue pour «racler les décrochements au fond du pot de Nutella». On doit cette confidence technique au jeune vendeur. Il vient du Val-de-Travers, son accent n’est pas varois mais il fait aussi rêver. Comme Magie, Heureuse et Elvira, les reines de la ferme au cœur de Genève Terroir; des vaches, des vraies, pas des singes customisés.