Am Stram Gram confie son programme à une bande de jeunes

Ils sont cinq adolescents. Ce jeune quintette fait partie de la grande troupe des Compagnons (140 membres) qui suivent des cours chez Am Stram Gram. Engagés et actifs depuis longtemps auprès du théâtre genevois, ils ont rejoint cette année la programmation et figurent en bonne place dans le programme.

C’est la première fois qu’un collectif se composant d’adultes et d’adolescents s’est penché sur l’élaboration de la nouvelle saison d’Am Stram Gram. «Ils connaissent ce lieu de transmission et de partage, son identité, son histoire et sa mémoire mieux que moi-même», avoue le directeur, Fabrice Melquiot. «C’est donc naturellement que nous nous sommes réparti l’écriture de la saison, entre l’équipe fixe et les cinq Compagnons, afin de proposer 22 spectacles, dont 15 créations.»

Ces Compagnons interviendront donc dans la saison par leurs choix innovants, mais aussi par leur présence, dans l’architectural «A (E) NTRE» au mois de septembre, et dans le spectacle pluridisciplinaire «Chère planète» en mai.

Le corps qui se transforme

La ligne de force de la nouvelle saison? Elle réside dans le rapport au temps en abordant le corps qui se transforme. Par leur évolution et leur implication, les cinq jeunes illustrent ce fil rouge.

Parmi les nombreuses créations, deux sont produites par le directeur du théâtre. «Hercule à la plage», actuellement en gestation, prendra vie lors du Festival Off d’Avignon en juillet. Les héros et antihéros modernes, dont l’ancêtre commun s’apparente à Hercule, font figure de modèles dans l’existence des enfants. Remettre en question la normalité dans une société de performance et de compétition prend alors tout son sens et constitue l’enjeu que se sont fixé Fabrice Melquiot et Mariama Sylla, metteure en scène.

Le thème du genre

Également signé Melquiot, «Normalito» soulève les mêmes interrogations relatives à la revendication de la normalité et aux possibilités d’être soi-même. Fixé à février 2020, «Normalito» abordera également le thème du genre avec la figure haute en couleur de Lina, Alain de son prénom original.

Autre incontournable, un opéra associant le Grand Théâtre de Genève et l’Ensemble Contrechamps. Dans «Electric Dreams», orchestre et chanteurs évolueront avec finesse entre airs classiques et mélodie pop. Une première à apprécier en avril prochain.

Hommage à Dominique Catton

Le directeur peut activement compter sur ses Compagnons mais aussi sur son prédécesseur, qui s’est furtivement invité à l’une des pièces programmées. Le spectre du grand Dominique Catton, décédé en septembre 2018, prêtera sa voix en conclusion du spectacle «A (E) NTRE». Un bel hommage à l’âme d’Am Stram Gram, pionner du théâtre pour jeune public.

Par ailleurs, avec le spectacle «Là», Am Stram Gram s’associe au festival de La Bâtie pour la troisième année consécutive. Entre cirque et danse, un corbeau pie nommé Gus volera aux côtés des artistes. (TDG)