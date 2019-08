Alors, œil de lynx, que vois-tu?De grands espaces dans la nuit…

Les préférences photographiques ne se discutent pas. On le regrette un peu, car, juste à côté du portraituré du jour, loge le gymnaste du parc Challandes, un chat sauvage monté sur des échasses, autrement appelé serval. Un mot quand même sur ce pensionnaire sportif qui fait son footing matinal dans son enclos sans s’interrompre. En pleine course, il peut atteindre des pointes de vitesse de 80 km/h.

On l’imagine aisément virer en tête dans le dernier tour de l’anneau olympique, laissant ses poursuivants loin derrière. Sur le sable de la fosse des sauteurs en longueur, il atterrit facilement à six mètres de la planche d’envol. En hauteur, il est sur le podium au premier jump, assurant un bond de 3 mètres.

Filature souterraine

Cet athlète d’élite chasse dans la savane, en profitant de son cou élancé qui lui permet d’observer sa proie par-dessus les hautes herbes. Ses larges oreilles assurent la filature souterraine des rongeurs. Il entend le rat qui se cache à sa vue, tout en étant capable d’attraper un oiseau en vol en l’étourdissant d’un coup de patte antérieure.

Étourdissant, oui, le serval, faire-valoir généreux de cet autre félin à l’œil de lynx qui campe, sans broncher, dans sa somnolence de dormeur en plein jour. Mi-clos, l’œil, puis fermé, puis paresseusement ouvert. Notre félin, bien dans son âge, né en 2003, se désintéresse de la prise de vue qui commence. Il vit seul, couché sur sa coursive à deux mètres du sol, séparé de sa compagne, âgé elle aussi de 16 ans, qui élève leur petit désormais adulte, âgé lui de 4 ans.

Pour la paix des ménages, la décohabitation est préférable. Des conflits père-fils pourraient resurgir comme d’ailleurs un désir tardif de nouvelle descendance. Le sociétaire de Bellevue n’a plus l’âge pour ça. Il dort, en rêvant à sa fécondité perdue.

Nocturne et crépusculaire, il entretient une relation atavique à la solitude. À l’état sauvage, il passe ses journées dans une cavité rocheuse ou tapi sous un buisson et ne se lève que la nuit pour aller chasser. Il peut alors parcourir jusqu’à 20 kilomètres pour trouver sa nourriture. Mâles et femelles adoptent du reste le même comportement solitaire; ils ne se rencontrent que lors du rut.

Socialisation minimum. En revanche, pour arpenter et marquer son territoire, c’est un champion. Le lynx boréal ou lynx d’Europe aime s’approprier les grands espaces, jusqu’à 300 kilomètres carrés. Marcheur au long cours, il laisse derrière lui fèces, griffures et urines, parfois des carcasses faisandées d’animaux négociés en chemin, qui lui valent en retour une réputation contrastée.

Pattes impressionnantes

«Ces trois lynx nés en captivité sont les ambassadeurs de leurs congénères à l’état sauvage, souligne la biologiste Anne-Sophie Deville. Ils nous renvoient à notre relation ambiguë avec les grands prédateurs, que nos sociétés admirent et rejettent à la fois. Si l’on observe leurs pattes, on remarque qu’elles sont d’une largeur impressionnante; ils s’en servent comme de raquettes pour s’engager dans la neige et se montrent très à l’aise dans la poudreuse.»

Ce trappeur à la discrétion absolue constitue le rêve de tout photographe animalier. Lequel, ignorant tout du comportement de son sujet qui, obstinément, se dérobe à son objectif, imagine parfois - à tort - que seul un affût indétectable lui permettra de le croiser sur sa route. «Or, le lynx se montre plus tranquille s’il arrive à reconnaître une forme humaine», souligne Anne-Sophie. Encore faut-il qu’il se montre: la rareté de ses apparitions renforce sa singularité orgueilleuse, à peine adoucie par son cri plaintif dans la nuit.

«Le défi aujourd’hui est bien de réussir à lui faire une place en Suisse, dans le Jura et ailleurs, sachant qu’il a besoin de se mouvoir à travers un territoire très étendu, de plus en plus contesté par l’habitat humain et les infrastructures qui se développent autour», résume Anne-Sophie. Les mauvaises rencontres, dans la lumière éblouissante des phares de voitures notamment, sont multiples.

Enfin, une petite devinette cinéphilique au moment de prendre congé du lynx. Existe-t-il un acteur qui puisse rivaliser avec son intensité rétinienne dans l’histoire du cinéma? Jean Marais, dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau, réussit ce petit miracle troublant. Internet en conserve la trace, même si son œil à lui, bâcleur et distrait, n’a vraiment rien d’un lynx.