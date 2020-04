Alliée au PLR, la gauche conserve la Mairie

Après une campagne électorale sérieusement appauvrie par le confinement actuel, les trois conseillers administratifs de Vernier sont à présent connus. Le socialiste Martin Staub, seul magistrat sortant, avait déjà été brillamment réélu dès le 1er tour, le 15 mars dernier. Il vient d’être rejoint par le Vert Mathias Buschbeck (3074 suffrages) - bon deuxième au 1er tour - et par le PLR Gian-Reto Agramunt (2604 voix).

Thierry Cerutti (MCG) échoue doncd ans sa tentative de réintégrer la Mairie avec 2068 suffrages. Autre prétendant sérieux, le PDC Yves Magnin est également battu avec 1674 voix.

Nettement moins expérimenté que ces deux candidats bien connus à Vernier, Gian-Reto Agramunt (38 ans) était, malgré tout, le mieux placé pour emporter le 3e siège du Conseil administratif. Le PS, les Verts et le PLR ont, en effet, fait liste commune lors du 2e tour. Une alliance gauche-PLR qui avait déjà été victorieuse en 2011 et 2015, avec l’élection à l’exécutif verniolan du PS Thierry Apothéloz, du Vert Yvan Rochat et du PLR Pierre Ronget.L ’histoire se répète.

«Discours inaudible»

«Les voix de la gauche qui font élire un novice PLR, cela rend le discours politique inaudible, regrette Yves Magnin. Et montre la faiblesse des partis qui veulent à tout prix être élus! Cela va laisser des traces dans cette législature.» Déçu, le PDC se dit triste de ne «pas avoir réussi à faire passer ce message. Or, une campagne sans rencontrer les gens ne facilite pas la tâche.»

Le Vert Mathias Buschbeck, qui a obtenu plus de 50% des voix, est, en revanche, très heureux de «la confiance accordée par la population». Plus que son résultat personnel, le nouveau magistrat, 44 ans, se réjouit de voir que la stratégie d’équipe mise en place a fonctionné.

Mais cette alliance de la gauche avec le PLR n’est-elle pas contre nature? «Nous estimons que ce ticket était le plus complémentaire pour sortir la commune de la crise sanitaire que nous traversons. Gian-Reto Agramunt s’est montré le plus ouvert à vouloir travailler avec Martin Staub et moi-même.» Et puis répète le Vert, «cette union devait aussi empêcher les forces populistes de revenir au pouvoir. Nous avons bien fait puisque Thierry Cerutti termine 3e du second tour.»

«Autre chose en tête»

L’ancien conseiller administratif, Thierry Cerutti, affirme ne pas être déçu: «J’aurais bien sûr été content de passer, mais c’est surtout le taux d’abstention de 75% à Vernier qui m’attriste. Je comprends que les gens aient autre chose en tête actuellement. On aurait dû repousser ces élections!»

L’élu MCG déplore enfin «la stratégie politicienne visant à barrer la route à un candidat. Conséquence: trois novices devront relever les défis qui attendent Vernier.» Avec Martin Staub et Gian-Reto Agramunt, le futur Conseil administratif pourra en tout cas compter sur les compétences de deux avocats, le gagnant PLR du jour étant, en outre, juge d’instruction militaire.

Ce renouveau illustré par «une jeune équipe dynamique et ayant l’expérience du terrain» est plutôt bien perçu par le dernier candidat en lice, Junior Mazolo (763 suffrages). Le représentant de l’Alternative Vernier se déclare satisfait de son résultat et apprécie d’avoir pu faire passer un message pour se distancier du MCG.