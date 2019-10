Alliance inédite en faveur de l’expérimentation animale

«Rare, exceptionnelle, inhabituelle»: voilà comment a été qualifiée la montée aux barricades de l’Université de Genève (UNIGE) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Un cri d’alarme commun lancé lundi face à la «menace» que représente l’initiative cantonale 164 de la Ligue suisse contre l’expérimentation animale et pour les droits des animaux (LSCV). Ce texte, soumis au peuple le 24 novembre, plaide en faveur d’un «meilleur contrôle de l’expérimentation animale». Pour les deux institutions, le cadre législatif actuel, «l’un des plus contraignants au monde», suffit. Le Conseil d’État et une majorité du Grand Conseil – 60 contre, 0 oui et 20 abstentions – recommandent également de refuser le texte.

296 expériences en cours

Quelque 40 000 animaux sont utilisés par les laboratoires des HUG et de l’UNIGE chaque année, dont 99% de souris et de rats. Un chiffre stable, selon ces deux institutions. 296 autorisations d’expérimentation animale étaient actives l’an passé. Toutes ont dû répondre à des exigences strictes, précise Yves Flückiger. «Les autorisations ne sont délivrées que si aucune méthode alternative ne permet d’atteindre le but recherché et au terme d’une pesée d’intérêts entre les contraintes subies par l’animal et le gain escompté pour la société.» Samia Hurst, bioéthicienne, relève que «le bien des animaux importe mais il est mis en balance avec le bien humain».

À Genève, c’est la commission cantonale pour les expériences sur les animaux (CCEA) qui préavise chaque projet. Elle se compose de sept membres, nommés par le Conseil d’État. Des représentants des défenseurs de la cause animale, de l’Université, des laboratoires et une bioéthicienne. La commission n’a pas de pouvoir décisionnel, c’est le Département de la santé qui accorde ou non l’autorisation. Entre 2012 et 2018, la CCEA a donné un préavis positif pour 581 demandes – sept ont été rejetée par le Département –, exigé des précisions pour 70% d’entre elles et en a retoqué quatorze.

Cem Gabay, doyen de la Faculté de médecine, témoigne des avancées médicales rendues possibles grâce aux tests sur les animaux: vaccins, immunothérapie pour lutter contre le cancer, implants cérébraux pour stopper les tremblements liés à la maladie de Parkinson, greffes d’organes, traitements pour le diabète ou la sclérose en plaques, meilleure compréhension du développement de tumeur, entre autres.

Les HUG et l’UNIGE précisent que les expérimentations non animales, comme la culture cellulaire ou la modélisation informatique, sont privilégiées «chaque fois que c’est possible». Mais elles ne suffisent pas toujours, notamment lorsque l’organisme doit être considéré dans son ensemble (étude du comportement, de maladies infectieuses ou génétiques, etc.). Et ne permettent pas d’essais cliniques. «Personne ne prendrait le risque de mettre en danger la vie d’un être humain sans essais préalable», soutiennent-ils.

«Paralyser» la commission

Du côté du comité d’initiative, le recours aux méthodes non animales demeure insuffisant. Tout comme la réglementation en vigueur (lire ci-contre). Ainsi, il demande que chacun des sept membres bénéficie d’un droit de recours individuel; les frais de procédure seraient à sa charge. Une mesure «en totale contradiction avec le principe de collégialité», pointe le recteur. Qui ajoute qu’un seul membre pourrait alors «paralyser» l’octroi d’une autorisation.

D’autre part, le texte demande que les sièges dévolus aux représentants d’associations de protection des animaux soient désormais réservés à celles actives dans le domaine précis de l’expérimentation animale. «Or, la LSCV est la seule à répondre à cette définition! pointe Yves Flückiger. Cela crée une exclusivité, on privilégierait une association aux dépens d’autres, comme le Refuge de Darwyn (ndlr: qui vient en aide aux chevaux maltraités)». Enfin, un candidat qui n’aurait pas été retenu par le Conseil d’État pourrait recourir contre la décision.

Et Bertrand Levrat de conclure: «Personne ne pense que l’expérimentation animale ne nécessite pas un contrôle strict. Mais il existe! L’initiative est excessive. Elle n’apporte pas d’amélioration du bien-être animal, et constitue une menace des conditions-cadres pour le patient, pour la recherche et pour l’attractivité de Genève.»

«Un garde-fou inefficace contre l’inutile»

L’initiative 164 a été lancée par la Ligue suisse contre l’expérimentation animale et pour les droits des animaux (LSCV). Son président, Luc Fournier, a siégé pendant vingt ans au sein de la commission cantonale, avant de démissionner en 2017. «C’était devenu un garde-fou inefficace contre les expériences inutiles.»

Avec son texte, il veut bloquer les «mauvais projets d’expérimentation animale, qui sont un gaspillage de fonds publics». Des fonds qui doivent, selon lui, être réinvestis dans le développement de méthodes alternatives «complètement sous-investies». Il soutient que la nouvelle réglementation n’entravera pas la recherche. «C’est un épouvantail qu’on brandit pour faire peur! Notre but est de mieux contrôler, pas de bloquer. La crainte qu’un membre utilise le droit de recours de manière abusive est infondée. Il y a cent nouvelles demandes par an, vous pensez que nous aurons les moyens financiers de déposer autant de recours?» Pour lui, ce droit d’opposition permettra de garantir une véritable indépendance. «La commission n’a pas de rôle décisionnel, seules les autorités cantonales (ndlr: le Département de la santé) l’ont. Or, elles subissent des pressions pour favoriser les intérêts des milieux de la recherche. La possibilité de recours serait un moyen de les contraindre à ne pas céder aux pressions.» Quant au profil des membres de la commission, que l’initiative précise, «cela permet d’éviter que le Conseil d’État ne nomme des membres inconnus des milieux qu’ils sont censés représenter».

Un parti à Genève soutient l’initiative: les Vert’Libéraux, pour qui le texte permet «d’éviter certains excès et de promouvoir les méthodes alternatives». Quant aux Verts, ils ne se prononcent pas. «Nous souscrivons au thème mais le texte tel que rédigé et son application nous posent problème», résume Nicolas Walder, président des Verts.

