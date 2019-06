Aline Tagliabue remplacera Sophie Luthi à l'Exécutif de Veyrier

Le groupe Veyrier-Ensemble conserve sa place à l'Exécutif de Veyrier. La conseillère municipale Aline Tagliabue, 55 ans, devrait entrer en fonction dans le courant de l'été. Elle remplacera Sophie Luthi, qui avait démissionné en mars avec effet immédiat pour des raisons de santé. La nouvelle répartition des dicastères sera discutée lundi, selon la maire, Marlyse Rostan.

La quinquagénaire, qui fut cheffe du groupe Veyrier-Ensemble pendant quatre ans et se présente comme une «enfant de la commune», est la seule candidate à s'être annoncée pour l'élection complémentaire. Elle devient donc tacite, comme nous le confirme la Chancellerie (sous réserve d'une rétractation d'ici à jeudi). Il n'y aura par conséquent pas de scrutin le 15 septembre comme annoncé. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire? «Je ne suis pas dans une position dans laquelle j'ai envie de parler de gloire, avance Aline Tagliabue. Avec huit conseillers municipaux, Veyrier-Ensemble est le deuxième groupe du Conseil, derrière le PLR qui en a dix. Il nous semblait normal de défendre ce siège au Conseil administratif, ce qui a été entendu par les autres groupes puisque aucun autre candidat n'a été présenté. Il y a un désir profond de tous d'apaiser les tensions connues par la Commune ces dernières années. J'affronterai en revanche d'autres candidats pour les élections municipales en 2020.»

Cette éducatrice travaille à l'Office médicopédagogique et s'occupe d'adolescents avec des troubles du comportement ou de la personnalité. Elle a intégré le Conseil municipal il y a quatre ans. Quels y sont ses faits d'armes? «Je n'ai rien porté seule, nous sommes un groupe. Nous avons dit stop à la densification massive, pour ne pas faire disparaître la zone villas. Et on se bat aussi beaucoup pour que la dernière parcelle communale, attenante au terrain de football, ne soit pas dévolue à des logements mais à des infrastructures publiques.» Elle entend maintenant «représenter non seulement la population de Veyrier, mais aussi son histoire – mon père et mon grand-père ont fait de la politique – et son tissu associatif. J'ai été vice-présidente du club de basket pendant des années.»

Le siège vacant d'Aline Tagliabue au Conseil municipal sera repris par le policier Jean-Louis Gamperle, lui aussi élu tacitement.

(TDG)