Alerte à la pollution à Genève

La pollution à l'ozone a dépassé les seuils limite fixés par la Confédération, atteignant un niveau qui peut entraîner des effets sur la santé. Les concentrations en ozone devraient demeurer élevées dans les jours qui viennent. Le Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants a émis ce jeudi des recommandations.

Afin de limiter la pollution, les usagers de l'autoroute de contournement sont priés d'abaisser leur vitesse à 80 km/h. Le covoiturage est encouragé. Par ailleurs, la population est invitée à privilégier les transports publics. Dès le 28 juin, un tarif réduit sera pratiqué sur toute l'offre Unireso. L'État rappelle que la pollution à l'ozone peut provoquer des irritations des yeux, du nez et de la gorge et avoir des conséquences sur la santé des enfants et des adultes. Les personnes les plus sensibles (que sont les jeunes enfants, les personnes âgées, les individus souffrant d'asthme, d'insuffisance respiratoire ou cardiaque) devraient limiter les efforts physiques intenses ou les activités sportives en plein air lorsque la pollution est la plus élevée. En effet, l'effort physique augmente le volume d'air inhalé. Il est aussi conseillé d'éviter d'autres facteurs irritants (tabac, solvant, fumées) pour ne pas aggraver les effets de la pollution. Renoncer au port de lentilles de contact est également recommandé.

Si les symptômes évocateurs (toux, gêne respiratoire, gorge ou nez irrité) s'aggravent, il faut demander conseil à son médecin.

(TDG)