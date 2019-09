Aînés et écoliers dessinent une fresque ensemble

Une fresque réalisée par des jeunes du Semestre de motivation (SeMo) et des résidents de l’EMS les Mouilles, à Lancy, a été inaugurée la semaine dernière.

«Deux générations différentes qui regardent dans la même direction», voilà ce que représente la nouvelle fresque qui orne l’entrée de l’EMS. Les résidents de cet établissement et les jeunes du SeMo ont collaboré pendant quatre mois, travaillant ensemble une heure et demie par semaine. La fresque fut bien entendu un prétexte pour permettre un rapprochement entre générations qui ne pourrait pas avoir lieu autrement. Les «artistes» étaient encadrés par Ioana Cristea, une décoratrice de théâtre, qui en est à sa cinquième fresque dans ce type de collaboration. Le SeMo est l’un des services de la Croix-Rouge genevoise. Il s’adresse à des jeunes en fin de scolarité obligatoire et les accompagne afin d’obtenir une place d’apprentissage. Pour ces jeunes âgés de 15 à 25 ans, c’est l’occasion de côtoyer des personnes qu’ils ont rarement l’occasion de rencontrer, et c’est aussi pour eux une première insertion professionnelle.

Pour les seniors, cette activité sociale et culturelle permet aussi de créer des liens avec une génération qu’ils considèrent parfois avec appréhension. Les résidents ont même eu l’occasion d’aller visiter les différents ateliers que propose le SeMo aux jeunes. «Cette rencontre était particulièrement touchante et stimulante pour ces générations qui ont parfois des préjugés l’une envers l’autre», raconte Vanessa Nieto, conseillère en insertion professionnelle pour la Croix-Rouge.