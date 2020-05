Une aide pour une reprise économique sécurisée

La reprise progressive des activités économiques est soumise au respect des prescriptions sanitaires. La Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIG) propose à ses entreprises membres un accompagnement au déconfinement et à la reprise de leur activité, pour protéger employés comme visiteurs.

Le tout en collaboration avec les cliniques de La Colline et des Grangettes (groupe Hirslanden), Ecoservices – société spécialisée dans l’ingénierie en environnement et en sécurité – le groupe SGS et Unisanté – centre universitaire doté d’une forte expertise en santé au travail. Ainsi, depuis lundi, une cellule spéciale, baptisée CADRE, aide à optimiser les conditions de travail en tenant compte des recommandations d’hygiène et de sécurité, explique la CCIG dans un communiqué. L’accompagnement peut prendre deux formes: consultation à distance ou conseils sur site. Un formulaire en ligne permettra aux entreprises d’exposer leurs problématiques. Les questions simples recevront une réponse écrite standardisée. Les questions plus complexes seront examinées par un groupe d’experts comprenant notamment des médecins et des spécialistes d’ingénierie en sécurité. Il orientera les entreprises vers des partenaires spécialisés. La prestation est offerte aux membres de la CCIG et payante pour les entreprises non affiliées.